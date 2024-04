İstanbul'un zenginleri, bayram tatilinde dünyanın dört bir yanına yayılırken 'Komşu'ya gidenler de yok değildi. Kosif Ailesi'nden iş insanı Hakan Kosif ile eşi Evelize Hanım da Komşu'ya gidenler arasındaydı. Ancak onlar, 'kapıda vize' uygulamasından faydalanıp Yunan adalarına değil, otomobillerine atlayıp karayoluyla Selanik'e gitmişti. Öğrendim ki, Kosif çiftinin bayram tatili zehir olmuş!







Kosif çifti, yakın dostlarıyla gittiği Selanik'te, otel odaları hazır olmadığı için zaman geçirmek üzere şehrin en popüler alışveriş merkezine gitmiş. Bir süre sonra otoparka döndüklerinde şoke olmuşlar.







Çünkü otomobillerinin camlarının kırıldığını ve valizlerinin çalındığını görmüşler. Selanik'in ünlü alışveriş merkezinde resmen soyulmuşlar. Sonradan öğrenmişler ki, orada bu soygun ilk değilmiş, sık sık oluyormuş. Yine de tatile devam etmişler ama Evelize Kosif'ten bir uyarı var, "Selanik'e gidecekseniz aman dikkat" diyor. Evelize Hanım'a ve Hakan Bey'e ben de geçmiş olsun diyorum.



HASRETİNE BİR HAFTA DAYANABİLDİ!

İki kızının babası Acun Ilıcalı'dan 2016'da boşanan Zeynep Yılmaz, yıllar sonra kalbinin kapısını açtığı Bülent Ciritci ile büyük aşk yaşıyor. Fakat aşıklar bayramda ayrı düşmüştü.







Zeynep Yılmaz, bayram tatilinde kızlarını da alıp Miami'deki evine gitmişti. Ancak Bülent Ciritci, sevgilisinin hasretine dayanamamış ve sürpriz yapıp bayramın son günü Miami'ye yanına gitmiş.







Bu sürpriz karşısında mutluluktan havalara uçan Zeynep Hanım, ilk kez sosyal medyada, Bülent Bey ile fotoğrafını da paylaştı. Bülent Bey, geçen ay Zeynep Hanım'ı Adana'ya götürüp ailesiyle tanıştırmıştı. Bence üç vakte kadar bu aşk mutlu sona kavuşur, demedi demeyin!



NEW YORK'A PARTİYE GİTTİ

Alaçatı'da ve Bodrum'da ünlülerin buluşma yeri olan beach club, sezon öncesi New York'a tatile gitti! Burak Beşer'in sahibi olduğu beach club ile Ian Schrager'in New York'taki popüler oteli birlikte bir parti düzenledi.







Otelin roof'unda düzenlen partiye, İstanbul ve New York'tan ünlü isimler katıldı. Beach club'ın müzik direktörü ve resident DJ'i Tankut Karakurt ile otelin resident DJ'i Gabriel Liberty, partide bütün hünerlerini gösterdi, konuklar da doyasıya eğlendi. Tatil beldelerimizin ve tesislerimizin tanıtımı için bu partileri çok önemsiyorum ve o yüzden Burak Beşer'e bravo diyorum.



'SONSUZA KADAR' MUTLU OLACAKLAR

Mutluluklarını çekemeyenler, zaman zaman " Boşanıyorlar" diye dedikodu çıkarsa da, bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy, evliliklerinde 16. yılı geride bıraktı.







Önceki yıl Roma'ya taşınan çift, 13 Nisan'daki 16. evlilik yıl dönümlerini kutlamak için çocukları Selin ve Emir ile birlikte, İtalya'nın Puglia bölgesine tatile gitti. Burcu Esmersoy'un evlenmek için bir yıl beklediği ve geçtiğimiz eylülde muradına erdiği otelde kaldılar. Güzide Hanım, orada eşi Adnan Bey ile çekilmiş bu fotoğrafı "Her zaman benim olacaksın... Sonsuza kadar" notuyla paylaştı. Mutlulukları daim olsun.