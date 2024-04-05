Yemek kitabı yazan, TV'lerde yemek programı yapan, yemek konusunda danışmanlık veren özetle adı mutfakla özdeşleşen Sedef İybar, Şamdan Plus'ın bayram sayısına röportaj vermiş. Çok kalabalık bir ailede büyüdüğü ve şimdi onları kaybettiği için eski bayramları büyük bir özlemle anan Sedef Hanım, bayram anılarını da anlatmış.







"En güzel bayramlar; kardeşim Demet (Akbağ) ile birlikte doğup büyüdüğümüz evde geçti" diyen Sedef Hanım, ilk bayram yemeğini ne zaman yaptığını da şöyle dile getirmiş: "Erenköy Kız Lisesi'nde okuyorduk Demet ile. Herhalde lise ikideydim, ilk bayram soframı o zaman hazırlamıştım; etli bezelye ve pilav yapmıştım. Tatlı olarak da tel kadayıf yapmıştım ama çok başarısız olmuştu." Sedef İybar'ın kardeşi Demet Akbağ ile birlikte yaşadığı bayram anılarını öğrenip bayram sofraları hakkında tüyolar almak isterseniz bir Şamdan Plus almanızı öneririm.



SESSİZLİĞİNİ BOZDU

2016'da Nil'i, 2018'de de Naz'ı kucaklarına alan Buse Terim-Volkan Bahçekapılı'nın 10 yılın ardından 27 Mart'ta tek celsede boşanması, hepimizi şaşırtmıştı! Her gün birkaç paylaşım yapan influencer Buse Terim, boşanma açıklamasının ardından sessizliğe bürünmüştü.







Önceki gün sessizliğini bozan Terim, ilk paylaşımını evden, sonrasında da havalimanından yaptı. Bavul hazırladığını açıklayan Buse Terim, iş için yurtdışına seyahat edeceğini söyledi. Nereye gideceğini takipçilerinin tahmin etmesini isteyen, seçeneklere Paris, Colmar ve Milano'yu ekleyen Terim, son paylaşımında Colmar'dan çıktı.



ÖZEL BİR TARİHTE ANNE OLDU

Güzel oyuncu Eda Ece'nin 4 yıllık basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile izdivacını da, evlenir evlenmez çocuk yapmayı planladığını da ilk bu köşede okumuştunuz. Evliliğini hemen bir çocukla taçlandırmak isteyen Eda Ece'nin Allah gönlüne göre vermiş, hamile kalmıştı.







Önceki gün de müjdeli haber geldi. Eda Ece 04.04.2024'te 00.42'de Mina İpek adını verdikleri kızını dünyaya getirmiş. Yakın arkadaşlarından öğrendiğime göre ikisinin de sağlık durumu gayet iyiymiş. Bu arada ünlü çift, çok özel bir tarihte anne-baba olmuş. Eda Ece sezaryenle doğum yaptığı için sanırım özellikle bu tarihi seçtiler. Umarım kızlarını sağlıkla büyütürler.



YARDIM İFTARINDA BULUŞTULAR

Çevreye duyarlı bir gelecek için çalışan Hayaller Gerçek Olsun Derneği, yardım iftarı gerçekleştirdi. Dernek başkanı Ebru Gizem Cevahir ev sahipliğinde, Nuri Develi'nin Nişantaşı'ndaki mekanında yapılan iftara, iş ve cemiyet dünyasından pek çok hayırsever katıldı.







Hatay'da deprem sonrası ihtiyaç duyulan eğitim tesislerine katkı için kampanya başlatan dernek, iftardan elde ettiği gelirle Hatay'da ekolojik sanat ve bilim atölyeleri yapımına destek olacak. Herkesin gönlüne sağlık.