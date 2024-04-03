Ekim ayında, babası duayen gazeteci Rauf Tamer'i kaybeden Emir Tamer, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Önceki gün Bebek'te, Emir Bey ile 2019'da evlendiği eşi Ayça Hanım'ı gördüm; sahilde yürüyüş yapıyorlardı. Ayak üstü sohbetimizde, Ayça Hanım'ın 4 aylık hamile olduğunu öğrendim.







3 yaşında Defne adlı bir kızları olan çift, şimdi ikinci çocuklarının heyecanını yaşıyormuş. Bu arada Emir Bey, çocuklarının cinsiyetini öğrendiklerini, oğullarının olacağını ve merhum babasının adını vereceklerini söyledi.







Emir Bey, "Babamı kaybettikten bir ay sonra eşimin hamile olduğunu öğrendik. Keşke babam, adını yaşatacak olan torununu da görebilseydi" diye üzüntüsünü de dile getirdi. Yaklaşık 5 ay sonra dünyaya gelecek olan Rauf Tamer, umarım sağlıkla büyür ve Sabah Gazetesi başta olmak üzere pek çok gazetede köşe yazarlığı yapan dedesi gibi çok başarılı biri olur.



TORUNLARIYLA BAYRAM YAPTI!

Kızı Pia Hakko Yeşil sayesinde Haziran 2022'de anneanne, oğlu Can Hakko sayesinde de temmuzda babaanne olan Bettina Machler, Paskalya Bayramı'nda ailesini evinde topladı.







Damadı ve kızı Kerim-Pia Hakko Yeşil, gelini ve oğlu Deniz-Can Hakko, torunları Lily June Yeşil ve Leo Cem Hakko ile kardeşi Urs Macnhler'in katıldığı evinin bahçesindeki Paskalya kutlamasına minikler damgasını vurdu. Torunlarının üzerine titreyen Bettina Hanım, gün boyunca onlarla ilgilendi. Yıllarca profesyonel olarak davet organizasyonu yapan Bettina Hanım'ın kendi elleriyle yaptığı Paskalya dekorasyonu da müthişti doğrusu...



ŞÖHRETİ ÇİN'E KADAR UZANMIŞ

Aslıhan Koruyan Sabancı, geçen yıl büyük bir başarıya imza atmış; kitabı, 'Gourmand World Cookbook Awards'ta 'Best Diet' kategorisinde dünya birincisi olmuştu. Şimdiye kadar yazdığı beş kitabı İsveç'teki Alfred Nobels Björkborn Müzesi'nde 'Son 25 yılın En İyi Kitapları' arasında yer alan Aslıhan Hanım'ın Çin'e kitap fuarına gideceğini öğrendim.







Başkent Pekin'de 19-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Uluslararası Kitap Fuarı'ndan davet alan Aslıhan Hanım, fuarda dünya birinciliği aldığı kitabı 'Glütensiz Şekersiz Gurme Lezzetler'i tanıtacakmış. Şöhreti Çin'e kadar uzanan Aslıhan Hanım'a tebrikler...



BEBEKLİKTEN BEBEKLİ BULUŞMAYA!

Geçen yıl Altuğ Gültan ile evlenen ve şubatta oğlunu dünyaya getiren Yasemin Dormen Gültan, Türk tiyatrosunun efsanesi Haldun Dormen'e torununun çocuğunu görme mutluluğunu yaşatmıştı.







Yasemin Hanım ile dostlukları eskiye dayanan Romina Vakko Garih de, aralık ayında üçüncü kızı Petra'yı dünyaya getirmişti. Kankalar, bebeklerini bir araya getirdi. Romina Hanım, eski bir fotoğrafı ve o buluşmadan bir fotoğrafı paylaşıp "Bebek olmaktan bebeklerimizin birlikte olmasına kadar seni seviyorum" yazdı. Torunlarıyla fotoğraf çektirdikleri günleri de görürler inşallah.