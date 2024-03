Oyuncu Zeynep Beşerler ile iş insanı Emir İçgören'in 10 yıllık evliliklerinin dağıldığını geçen ekim ayında ilk bu köşede okumuştunuz. Uzun süredir Ayşegül adında tekstilci bir kadın ile yasak aşk yaşayan ve boşanmak isteyen Emir İçgören, geçtiğimiz yaz başı evini terk edip Etiler'de kiraladığı bir evde yaşamaya başlamıştı. Zeynep Beşerler ise, kendisini aldatan ve onurunu kıran eşini uğraştırmak için boşanmaya yanaşmıyordu.







Öğrendim ki, Zeynep Hanım sonunda pes etmiş! Bu evliliğinden 7 yaşında Kerem adlı bir oğlu olan Zeynep Hanım, artık kendi yoluna bakmak istediği için mi, yoksa kendisini aldatıp onurunu kıran Emir İçören'i Allah'a havale ettiği için mi bilmiyorum ama boşanmayı kabul etmiş.







Önümüzdeki günlerde anlaşmalı olarak mahkemeye başvurup yollarını resmen ayıracaklarmış. Gönül ferman dinlemez biliyorum ama şarkıdaki gibi yeter ki onursuz olmasın aşk! Sen aşk yaşarken birilerinin onuru kırılmasın.



AİLEYE İKİNCİ İREM GELİYOR

Sosyetenin sevilen ismi Burcu Erçil ile iş insanı Mehmet Yayla'nın sürpriz aşkını ağustosta herkes benden öğrenmişti. Aralık başında gittikleri Milano'da aldığı evlilik teklifine "Evet" cevabını veren Burcu Erçil, aylardır Erciyes'te sevgilisinin kayak otelinde kalıyordu.







Erciyes'te kayak sezonu bitti ve Burcu Erçil ile Mehmet Yayla da İstanbul'a döndü. Arkadaşım Ersin Al, aşıkları önceki gün Bebek'te görüntülemiş. Eşofmanlarını giyip sahilde yürüyüş yapan çift, liseli aşıklar gibi birbirlerinin elini hiç bırakmamış. Allah bozmasın, hep böyle mutlu olurlar inşallah.



HOLLYWOOD YILDIZINI GİYDİRMİŞLER

Dünyaca ünlü isimleri giydiren Ayşe-Ece Ege kardeşler, son olarak Hollywood yıldızı Kirsten Dunst'un radarına girdi. Amerikalı ünlü oyuncu, yeni filmi 'Civil War'ın (İç Savaş) hafta içinde Londra'da gerçekleşen prömiyerinde, Ege kardeşlerin yeni sezon koleksiyonuna ait bir elbise giymiş.







Ancak Ayşe Ege'den öğrendim ki, bir talihsizlik olmuş! Kirsten Dunst'ın asistanları, elbisenin saten gül kemerini Londra'ya getirmeyi unutmuş. Dunst, çok üzülmüş ama elbiseyi giymekten vazgeçmemiş. Çok beğendiği gül kemer yerine bir kurdele takmış ve prömiyerde arz-ı endam eylemiş.



İKİNCİ HAYATININ İLK PROGRAMI

Amerika'da yaşayan kızı Yasemin Germiyanlıgil ile tatil yapmak için yılbaşı öncesi Kosta Rika'ya giden Elif Dürüst, ATV kazası sonucu ağır yaralanmış, kaval kemiği, omzu, kuyruk sokumu ve kafatasında kırıklar oluşmuştu.







Beyin kanaması da geçiren Elif Hanım, resmen ölümden dönmüştü. Elif Hanım, aylar süren tedavi sonrasında eski sağlığına kavuştu ve çok sevdiği işine de geri döndü. Sosyal medyada 'Sanatın Ruhu' adlı bir program yapan Elif Dürüst, yeni hayatının ilk programında KÖFN grubunun solisti Salman Tin'i ağırladı. Kırk yıllık televizyonculara taş çıkartan Dürüst, yine çok başarılıydı.



LİSELİ AŞIKLAR GİBİLER

Geçen yıl nisanda çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunan iş insanı Fatih Kıral ve eşi Figen Hanım'ı düğün telaşı sarmış durumda! Eylül ayında İrem Baltepe ile nişanlanan çiftin büyük oğlu Onur Kıral, damat olmaya hazırlanıyor.







Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çift, 1 Haziran'da, Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde vuslata erecek. Umarım bir ömür mutlu olurlar. Bu arada Figen-Fatih Kıral çiftine ilk torun mutluluğu yaşatan küçük oğulları Oğuz Kıral'ın eşinin isminin de İrem olması ilginç bir tesadüf...



BU KEZ ŞAŞIRTTI

Sosyetenin en iyi giyinen isimlerinden olan Etel Baler bu kez beni çok şaşırttı! Hafta içinde Boğaz'da kapılarını aralayan bir mekanın açılış davetine katılan Etel Hanım'ın fotoğrafını görünce gerçekten inanamadım! Stilinde her zaman farklı parçalara yer veren ve bunu başarıyla kombinleyen Etel Hanım'ın bu seferki seçimini doğrusu hiç beğenemedim.







Etel Hanım'ın tercih ettiği baştan sona yırtık pantolonu çok şık olabilecek bir stile gölge düşürmüş. Etel Hanım daha düz bir jean tercih etse her zamanki gibi yine şık olabilirdi.



TREND RADARI

2000'lere yaptığımız geri dönüşle birlikte son birkaç sezondur dolaplarınızı dolduran düşük beller, yerini yeniden yüksek bel pantolonlara bırakıyor.









Moda aksesuarları, artık sadece stildeki küçük bir parça değil, sanatsal detaylarıyla da büyük dikkat çekiyor. Özellikle güneş gözlüklerinde zarif detaylar ön planda...







Tasma kolyeler tekrar moda sahnesinde ama bu sefer tüm görkemleriyle... Metal ve kalın kolyeler bu yaz her stile uyum sağlayacak.