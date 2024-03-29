Son günlerde Fransa'nın Lille takımında top koşturan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile orada birlikte yaşadığı sevgilisi oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un yurda kesin dönüş yapacakları konuşuluyor. Biraz sorup soruşturdum, evet Yusuf, beş yıllık Fransa macerasını sonlandırıp artık Türkiye'de top koşturmaya karar vermiş. Bu kararının nedeni ise; yuva kuracak olmasıymış.







Hatırlarsanız, ünlü futbolcu, geçen eylül ayında tatile gittikleri Como Gölü'nde Melisa Aslı Pamuk'a evlilik teklif etmiş ve "evet" cevabını almıştı. Bu yaz evlilik planları yapıyorlarmış ve yeni yuvalarını da Türkiye'de, İstanbul'da kurmak istiyorlarmış.

O yüzden Yusuf, İstanbul takımlarıyla transfer görüşmesi yapıyormuş. Kulağıma gelen bir bilgi de, mesleğinden uzak kalan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un artık İstanbul'a gelip setlere dönmek istediği yönünde. Allah gönüllerine göre verir inşallah.



BABASI GİBİ MANKENLİK YAPTI

Hakan Hacısoyu ve Murat Şimşek, ünlü Fransız moda markasını 12 yıl sonra tekrar Türkiye'ye getirmesini kutlamak üzere davet verdi. Davette, Hacısoyu'nun eşi Cansın Hanım'ın modellik yaptığını görünce yıllar öncesine gittim.







Cansın Hanım'ın babası işadamı Murat Akdoğan da yıllar önce hatır için mankenlik yapmıştı. 2003'te arkadaşı modacı Faruk Saraç'ın sonbahar-kış kataloğu için Kıvanç Tatlıtuğ ile objektif karşısına geçmişti. Murat Bey ve Cansın Hanım, baba-kız podyuma çıkarsa hiç şaşırmam. Ayrıca mankenlik onlara çok da yakışıyor.



YAŞADIĞI ACIYI YAZIYA DÖKTÜ

2020'de, eşi ve kızının babası Cem Demirci'yi bir trafik kazasında kaybeden, cemiyet hayatının tanınmış simalarından Berrak Koyuncu Demirci'nin yaşadığı acıdan bir kitap çıktı.







Berrak Hanım, "Hem bir isyan çığlığı hem de bir kabulleniş" diye tarif ettiği 'Bir Varmış Hep Varmış' adıyla bir kitap yazdı. "Hikayemin masallardaki gibi 'sonsuza dek mutlu yaşadılar' diye bitmeyeceğini biliyorum. Çünkü 'sonsuz' yerine bana 'onsuz' yaşamak ve sonsuzluğu sorgulamak düştü" diyen Berrak Hanım'ın kitabı raflarda yerini aldı. Berrak Koyuncu Demirci çok içten yazmış, bence mutlaka okumalısınız.



BOĞAZ SEFASI YAPTILAR

2022 yazında evlenen, Cem Hakko'nun oğlu Can Hakko ile Deniz Hakko, geçen yıl 9 Temmuz'da da Leo Cem adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı. Babaannesi Bettina Machler'in de üzerine titrediği minik Leo Cem, önceki gün yine Boğaz sefası yaptı!







Yine diyorum daha bir hafta önce babaannesi Bettina Hanım ile birlikte Bebek Parkı'nda oynayıp bebek arabasıyla sahili turlamıştı! Bu kez annesi Deniz Hakko, Leo Cem'i Bebek'e gezmeye götürdü. Sahilde güneşli havanın keyfini çıkarırken Leo Cem yine arabasında sefadaydı!