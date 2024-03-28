24 Ağustos'ta, eşi Ali Sabancı ile bot kazası geçirip yüzünden ağır şekilde yaralanan Vuslat Doğan Sabancı, tam 7 aydır resmen sırra kadem bastı! Kazada yüzünden yaralanan ve eski görünümüne kavuşabilmek için ekim ayında New York'a tedaviye giden Vuslat Hanım, en son 10 Aralık'ta sosyal medyadan ses vermiş; kazadan önce bir dergiye verdiği röportajı paylaşmıştı. İşte o günden beri kendisinden haber alınamıyor.







En sonunda birkaç gün önce eşi Ali Sabancı, kendisine Vuslat Hanım'ın sağlığını soran muhabirlere "Benden daha iyi" dedi. Bunun üzerine Vuslat Hanım'ın yakınlarını aradım ama bir şey öğrenemedim. Çünkü ailesi dışında hiç kimseyle görüşmüyormuş.







İyiyse neden kimsenin haberi yok, neden saklanıyor, tedavisi devam ediyor ve iyileşmediyse Ali Bey neden böyle bir açıklama yaptı, anlayamadım doğrusu. Bu arada Vuslat Hanım ile Ali Bey'in kazada evliliklerinin de yara aldığı konuşulmuştu. Vuslat Hanım'ın kazadan sorumlu tuttuğu eşiyle görüşmediği, Ali Bey'in "Benden daha iyi" açıklamasının doğru olmadığı da dedikodular arasında...



İFTARDA MÜJDE ALDI

Tiyatro sanatçısı, yönetmen ve şarkıcı Ayla Algan'ı geçen ocak ayında, 86 yaşında kaybetmiştik. Sanatçının ismi, Nişantaşı'nda oturduğu evin sokağına verilecek. Müjdeli haberi, bir iftar davetine katılan kızı Sevil Algan duyurdu.







İftarın davetlileri arasında olan Türk tiyatrosunun efsanesi Haldun Dormen'in (95) adına Fulya'da bir kültür merkezi yapılacağı da açıklandı. Dormen, "Ne desem bilemiyorum, duymuştum ama bugün söylenmesi çok sürpriz oldu, çok teşekkür ederim, umarım gerçekleşir" dedi. Umarım bu lafta kalmaz ve Haldun Dormen hayattayken bu onuru yaşar.



'OYUN ODASI' KAPILARINI AÇTI

Yerel ve evrensel mirasın korunarak kuşaklara aktarılması hedefiyle 30'uncu yılını kutlayan Akbank Sanat, bu kez bilgisayar oyunları dünyasını sanatla buluşturan 'Dijital Sanatta Şimdi: Oyun Odası' adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.







Küratörlüğünü Zeynep Arınç ve Güven Çatak'ın üstlendiği sergi, sanatseverler ve oyun tutkunlarıyla buluştu. Bilgisayar oyunlarının hayatımızın parçası haline gelmesini irdeleyen, oyunların sanatla bütünleştiği işlere yer verilen sergi 18 Mayıs'a kadar açık.



ÇOCUKLAR İÇİN ÇABA'LADILAR

2004'te büyük hayallerin gerçek olabileceği fikrinden doğan ÇABA Derneği'nden anlamlı iftar. Toplumun ihtiyaç duyulan her alanında gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri ile adından söz ettiren dernek deprem bölgesindeki çocuklar için iftar daveti düzenledi.







Derneğin yönetim kurulu başkanı Özlem Zehebi ev sahipliğinde gerçekleşen, dernek üyeleri ile özel davetlilerin katıldığı gecenin geliri deprem bölgesindeki çocuklar için kullanılmak üzere ÇABAÇAM Eğitim Birimi'ne aktarıldı. Bu anlamlı iftara katılan herkesin gönlüne sağlık.