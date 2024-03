Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ile evlenince adını duyduğumuz, ancak sonra mimar kimliği ve dijital içerik üreticisi olarak üne kavuşan Mihre Mutlu, Şamdan Plus'a özel pozlar verip samimi açıklamalarda bulunmuş. 2022'de boşandığı İbrahim Çelikkol ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali ile çok mutlu bir hayat sürdüğünü söyleyen Mutlu "Oğlum Ali, hayat arkadaşım, ev arkadaşım ve en yakın dostum olduğu için biz birlikte büyüyoruz onunla. Ben ona nasıl büyürken yol gösteriyor ve öğretiyorsam o da bana birçok şey öğretiyor" demiş.







Evlilik hakkında düşünceleri de sorulmuş Mutlu'ya ve bakın ne cevap vermiş: "Yeniden evlenmeyi hiç düşünmüyorum. Hatta asla düşünmüyorum. Aşk, hayatımda tabii olabilir ama şu an onu da tercih etmiyorum ve bunun, tarif edilen mutlu sona ulaşacağını hiç sanmıyorum." Daha 35 yaşında olan Mihre Mutlu'nun evliliğe tövbe etmesine çok şaşırdım. Artık İbrahim Çelikkol ile nasıl bir evlilik yaşadıysa...



KIZINI HİÇ GÖRMEDİ

Eşi Doğukan Dudaroğlu'nun, altı aylık hamileyken boşanma davası açtığı Alara Mildon, 19 Şubat'ta anne olmuştu.







Öğrendim ki; eşinden boşanmak için Kezban Hatemi'yi tutan Doğukan Dudaroğlu, bugün 33 günlük olan kızı Fatoş Mila'yı halen görmemiş!







Çekişmeli bir boşanma süreci geçirdikleri için Alara Hanım mı kızını babasına göstermiyor, yoksa Doğukan Bey mi kızını görmek istemiyor bilmiyorum! Bildiğim, minik Fatoş Mila'ya yazık olduğu! İnşallah hata kimdeyse bir an önce doğru yolu bulur.



BU KEZ TUVALİ MOTOSİKLET OLDU

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Eda Zamanpur, on parmağında on marifet olan kadınlardan biri. Tasarımcı ve iç mimar olan Eda Hanım çağdaş sanatın da öne çıkan temsilcilerinden.







Ürettiği çağdaş sanat eserleriyle büyük beğeni toplayan Eda Hanım, geçen hafta motosiklet fuarında sanatını icra etti. Eda Hanım, fuarda bir markanın standında, üç gün süren canlı performansında, ziyaretçilere teknoloji ile görsel sanatların uyumunu gösterdi. Markanın genel müdürü Hakkı Azim, Eda Zamanpur'un performansının fark yarattığını ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördüklerini söyledi.



MONTE CARLO'YA 'DİSCO'YA GİTTİLER

Monte Carlo'daki görkemli baloların gediklisi olan İstanbul'un elitleri, bu akşam gerçekleşecek olan 66. Gül Balosu için yollara düştü.







Monaco Prensi II. Albert ve Hannover Prensesi Caroline'in himayesinde, Prenses Grace Kelly Vakfı yararına yapılan balonun bu yılki Türk konukları arasında Feryal Gülman, Esra Oflaz, Arzu-Ergun Savgı'nın da olduğunu öğrendim. Fransız ayakkabı tasarımcısı Christian Louboutin'e emanet edilen balonun bu yılki konsepti 'Disco'ymuş ve sahneye Gloria Gaynor çıkacakmış.



BAŞROL OYUNCULARINA HİÇ YAKIŞMADI!

Ayça Ayşin Turan ile Serhat Teoman'ın başrollerini paylaştığı 'Sevmek Yüzünden' filminin galası hafta içinde gerçekleşti. Yaz aşklarını hatırlatan filmin galasına, Ayça Ayşin Turan sanki düğüne katılır gibi giderken, partneri Serhat Teoman ise yoldan geçerken uğramış gibiydi.







Bu durumla benim gibi herkesin dikkatini çekti. Turan ile Teoman, yaptıkları işten ortaya çıkan sonuçtan memnun değiller de o yüzden mi böyle özensiz ve misafir gibi davrandılar anlamadım. Resmen bitse de gitsek havasındaydılar! Hiç yakıştıramadım doğrusu!



YİNE OLMAMIŞ!

Kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan ve ikiz kızları ile Finlandiya'ya tatile giden Pelin Akil'i geçen hafta, tatil öncesi katıldığı bir davette görmüştüm. Ünlüler arasında en sempatik ve en doğal isimlerden biri olan güzel oyuncu, zaman zaman giyim konusunda eleştiri oklarından nasibini aldığı için, davette siyah bir kombin tercih etmişti. Evet, çoğu zaman takım elbise şıklık için garanti olabilen parçalardan ama kombin de çok önemli.







Pelin Akil'in içine giydiği bağlamalı gömlek hem yorucu bir stil olmuş hem de Pelin Akil'i olduğundan kalın göstermiş. Kısaca siyah takım elbise de Akil'i kurtaramamış!!!



TREND RADARI

Metal detaylar bu sezon her yerde... Özellikle ayakkabılarda metal tokalar ve topuklar çok karşımıza çıkacak.







Metaliklerin bu sezon yıldız olacağını söylemiştim. Yıldızlardan biri de genelde gece ve davet stillerinde tercih edilen lameler... Bu sezon gündüz stillerinde de gümüş renkleri kullanmaya hazır olun.







Modanın ikonik desenlerinden leoparın popülerliği her geçen gün artıyor. Kıştan sonra bahar ve yaz koleksiyonlarında gördüğümüz leopar desenine spor kesimlerde fazlasıyla karşılaşacağız.