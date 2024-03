Türkiye'nin önemli holdinglerinden birinin yönetim kurulu üyesi olan Doruk Kaya ile eşi Tuvana Hanım'ın da modaya uyup New York'ta 'ev'lendiğini öğrendim!







Kaya çifti, şehrin gözdesi Beşinci Cadde'deki, Central Park manzaralı, çatısında yüzme havuzu ve Michelin yıldızlı Şef Daniel Boulud'un restoranı olan lüks rezidansta ev satın almış.







Kaya çiftini orada ev'lendiren ise yabancımız değil; ABD'li damadımız Michael Shvo'ymuş. 2010'da Türkiye'den kız alıp Seren Ceylan ile evlenen Shvo, yeni yaptığı lüks rezidansın en güzel dairelerinden birini, Kaya çiftine satmış.







Kaya çiftinin aldığı dairenin fiyatının 6 milyon dolar civarında olduğu konuşuluyor. Onlar kaça aldı bilmiyorum ama, son yıllarda ABD emlak piyasasının en gözde ismi haline gelen damadımız Michael Shvo, Kaya çiftine iyi bir indirim yapmıştır herhalde. Doruk Bey ve Tuvana Hanım'ın New York'taki evlerinde güzel günleri olur inşallah.



SONUNCUSU DA YUVADAN UÇUYOR

Dilek-Ali Nuri Türker çiftinin kızı, tasarımcı Serra Türker Bayır, 2008'de New York'ta, kardeşleri Mina, Lara ve kendisinin ilk iki harfinden oluşan bir çanta markası kurmuştu. Markanın son hecesi Lara Hanım 2015'te, orta hecesi Serra Hanım da 2022'de gelin olmuştu.







Şimdi de sıra ilk heceyi oluşturan küçük kardeş Mina Hanım'a gelmiş! Bir süredir birlikte olduğu Berke Özgül, hafta sonunda, ailesiyle gidip Allah'ın emri peygamberin kavliyle, Mina Hanım'ı ailesinden istemiş ve yüzükler takılmış. Arayı çok açmadan da yazın vuslata ereceklermiş. Umarım bir ömür mutlu olurlar.



51. YILLARINI KUTLADILAR

Son birkaç yıldır ardı ardına mutsuz evlilikler ve boşanma haberleri duysak da; başarılı iş insanları Kadriye (78) ve Güven (80) Olgar çiftininki gibi örnek evlilikler de var. Tam 51 yıldır aynı yastığa baş koyan Olgar çifti, evlilik yıldönümlerini dostlarıyla birlikte kutladı.







Çevresine neşe saçan Kadriye Olgar, "Her şartta omuz omuza verip, saygıyı her daim önemseyip kalp kırmamayı başarırsanız, evliliğiniz uzun ömürlü olur" dedi. Kutlamaya katılanlar hediye almak yerine çiftin isteği üzerine TAMEV'e (Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğit Derneği) bağış yaptı.



ABD'DE SERGİ AÇTI

Çağdaş resim sanatının başarılı temsilcisi Talip Keser, 2. kişisel sergisini New Jersey'de sanat tutkunlarıyla buluşturdu. Jestüel fırça darbeleri ve yoğun boya kitleleriyle optik yanılsamalar ve zengin renk katmanıyla komposizyonlar kuran sanatçı, 14 eserlik sergisine 'Surc-i Lisan' adını vermiş.







Soyut çalışmalarında bilinçaltını ele alan sanatçı; mekan, renk ve zamana bağlı kalmadan öngörülemeyenin peşindeki zihin yansımalarını eserlerine yansıtıyor.