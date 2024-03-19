Sabancı Ailesi'nin gelini olan, tescilli güzel ve yemek kitabı yazarı Aslıhan Koruyan Sabancı pideci oldu! Yazdığı sağlıklı yemek kitaplarıyla uluslararası ödüller alan Aslıhan Hanım, hafta sonunda sağlıklı ramazan pideleri yapıp eşe dosta dağıttı. "Sağlık, sevgi, saygı, paylaşma duygularının en yoğun yaşandığı ramazan ayı, hem fizik hem de ruh sağlığımız açısından da çok önemlidir" diyen Aslıhan Hanım, evinin mutfağına kapanıp glütensiz, balkabaklı, ıspanaklı, pancarlı ve sütlü birçok ramazan pidesi yaptı.







İftar saatine doğru da pidelerini, başta akrabaları olmak üzere komşularına gönderdi. Bu arada Aslıhan Hanım, yaptığı dört çeşit ramazan pidesinin tariflerini, "Ramazan ayının herkese sağlık ve şifa getirmesini diliyorum" diyerek sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı. Ramazan ayı paylaşma ayıdır, pidelerini ve duygularını paylaşan Aslıhan Koruyan Sabancı'nın eline ve yüreğine sağlık.



BAŞKAN BU PAZAR BELLİ OLACAK

142 yıllık tarihi ve 8 bin üyelik bir topluluğa sahip olan Çiftehavuzlar'daki sosyal kulüpte yine seçim heyecanı var! Üyeleri arasında birçok sanatçı, işadamı, bürokrat ve devlet insanının da olduğu kulübün tarihinde ilk kez beş adayın kıyasıya yarıştığı seçimlerde artık son viraja gelindi.







24 Mart'taki seçimde başkanlık için yarışacak olan Talat Yılmaz, Mehmet Nuri Kuriş, Melih Tavukçuoğlu, Erkan Ülker ve Ali Ulvi Erim'den bakalım hangisi ipi göğüsleyecek?



TAYLAN KÜMELİ NİYE YOKTU?

Türk Sineması'na 'Altın Çocuk' olarak damgasını vuran Göksel Arsoy, 15 Mart'ta 88 yaşına bastı. Yeni yaşını ailesiyle birlikte kutlayan usta oyuncuya ben de sağlıklı ve mutlu nice yaşlar diliyorum.







Yalnız kızı Aşkım Arsoy'un sosyal medyada paylaştığı kutlama fotoğraflarında Gökhan Bey'in eşi, ünlü diyetisyen Taylan Kümeli'nin olmayışı dikkatimi çekti! 2 Ocak 2010'da New York'ta evlenen çiftten Taylan Hanım, şimdiye kadar kayınpederini doğum gününde hiç yalnız bırakmamış, hatta sosyal medyasından da her defasında kutlamıştı. Umarım ortada tatsız bir durum yoktur.



'USTALAR GEÇİDİ' GİBİ MÜZAYEDE

Pandemi nedeniyle mecburen online'a taşınan müzayedeler artık alışkanlık yaptı! Kırılması güç müzayede rekorunu elinde bulunduran 43 yıllık şirketin ikinci kuşak temsilcisi Olgaç Artam, yine iddialı online bir müzayede düzenledi.







Modern ve çağdaş resmin ustalarını eserlerinin yer aldığı 391. Müzayedede, adeta 'ustalar geçidi' gibi. Erol Akyavaş'tan Burhan Doğançay'a, Mustafa Ata'dan Gülay Semercioğlu'na kadar onlarca ustanın birbirinden değerli eserleri satışta. Bu pazar sona erecek müzayede online da olsa yine kıyasıya bir rekabete sahne oluyor.