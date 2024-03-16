Meraklıları duymuştur; Osman Hamdi Bey'in 'Kaplumbağa Terbiyecisi' eserinin ikincisi, Beyoğlu'ndaki İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Sanatçının 1907 tarihli aynı temadaki bu ikinci eseri, Pera Müzesi'nde sergilenen ilk versiyonuna (1906), sadece 4 dakikalık yürüme mesafesinde sergileniyor.







Uzun yıllar Belma Simavi koleksiyonunda bulunan bu eser, geçen yıl, ünlü müzayedeci Turgay Artam'ın aracılığı ile İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ne satılmıştı. İşin ilginci; 1906'da yapılan eseri de Turgay Artam satmıştı. Artam'ın 2004'te düzenlendiği müzayedede ben de vardım. Eczacıbaşı ile Kıraç aileleri müthiş bir yarışa girmişti.







O zamanın parasıyla 1 trilyon 950 milyar liradan satışa çıkan tablonun fiyatı 42 kez artmış ve sonunda zafer, 5 trilyon lira (yaklaşık 3.5 milyon dolar) ödeyen Kıraç Ailesi'nin olmuştu. Dün Turgay Artam ile konuştum, "Türk resim sanatına damga vuran bu eserlerin satışına aracılık ettiğim için çok gururluyum. İki eserin komşu binalarda sergilenmesi sanatseverler için büyük fırsat" dedi. Turgay Bey haklı, bence en kısa zamanda Beyoğlu'na gidin ve 4 dakika arayla bu iki eseri yakından görün.



BEYAZ PARTİ

Tasarladığı mücevherleri tüm dünyada büyük ilgi gören Begüm Kıroğlu, bu kez gelin adayları için sadelik ve saflıktan ilham alan bir koleksiyon tasarlamış. Begüm Hanım, yeni cicilerini dostlarına göstermek için Etiler'deki bir mekanda parti verdi. Beyaz konseptli partiye katılanlar arasında düğün hazırlığında olan gelin adayları yoktu.







Merve Çetindoğan, Tuba Ünsal, Nesrin Cevadzade ve Dila Tarkan Doğurer gibi ünlüler yeni koleksiyonu çok beğendi. Begüm Kıroğlu, yeni tasarımlarının beğenilmesinden dolayı çok mutlu oldu.



KAHKAHA VE İTİRAF!

Caroline Koç'un Banu Yentür ile ortak olduğu kahve markası, '1 Fincan Kahve 40 Soru' isimli bir video programa başladı. Programın ilk konuğu da, Caroline Koç'un eltisi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç oldu.







Oyuncu Nejat İşler'in sorduğu sorulara yalısında içtenlikle cevap veren Nevbahar Hanım'dan Fenerbahçe maçlarıyla ilgili totemini de öğrendik; maçlara gitmemekmiş! "Harika yaptığım bir yemek yok" itirafında da bulunan Nevbahar Hanım'ın kahkahaları da çok hoştu.



ALLAH KORUMUŞ

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden biri olan Nergis Pekuysal, resmen ölümden dönmüş! 10 gün hastanede yatan ve 5 gün önce taburcu olan Nergis Hanım'ın kendi kullandığı otomobili ile şehir içinde zincirleme kazaya karıştığını öğrendim.







Yakın arkadaşlarının önceki gün moral yemeği düzenlediği Nergis Hanım'ı aradım geçmiş olsun demek için. Halen boyunlukla dolaştığını belirtip "Çok ciddi bir trafik kazası geçirdim ama Allah'ıma çok şükür ucuz atlattım ve gayet iyiyim" dedi. Verilmiş sadakası varmış; Allah bir daha yaşatmasın.



ESTETİKÇİLERİN ŞÖHRETİNE KANMAYIN!

Şamdan Plus'a röportaj veren ünlü oyuncu Mine Tugay, samimi açıklamalarda bulunmuş. Onlar içinde en çok dikkatimi çeken ise, başına gelen talihsiz olay oldu. Geçen yıl yüzündeki estetik müdahalelerden dolayı çok eleştirilen Mine Tugay meğer neler yaşamış. Olayın özeti şu; 10 yıl önce sol gözünün altına dolgu yaptırmış, dolgu donmuş ve çözümü için birçok kez ameliyat olmuş.







Geçen yıl da bunu tamamen çözebileceğini söyleyen bir doktora inanmış ama ameliyat sonrası birçok sorun yaşamış. Eleştirilen görüntüsünün sebebi de buymuş. Mine Tugay, kendisine bunları yaşatanın ünlü bir estetikçi olduğunu söyledi. Bu kaçıncı örnek! Estetik cerrahlara sesleniyorum; kadınların suratları deneme tahtası değil, emin olmadığınız uygulamaları yapmayın lütfen.



FAZLA DETAY ŞIK DURMUYOR!

Kardeşi Begümhan Kurdoğlu ile kendilerine yol olarak girişimciliği seçen ve soğuk zincirle inekten tüketiciye ulaşan çiğ süt markasını kuran Ecehan Kurdoğlu, geçenlerde bir düğüne katılmış. Ecehan Hanım, düğün için kıpkırmızı bir stil tercih etmişti.







Elbisesinin bel kısmını, göğüs dekoltesini ve tüy detaylarının bir arada olmasını hiç şık bulmadım! Bence düz bir silüet ve tek bir detay daha zarif olurdu. Ayrıca Ecehan Hanım'ın ayakkabı seçimi de bu elbisesine kaba kaçmış; tek bantlı bir model kesinlikle daha doğru olurdu.



TREND RADARI

Bu ilkbahar/yaz sezonunun yıldız parçası kesinlikle bomber ceketler olacak. Özellikle deri olanları her stile uyum sağlayabiliyor.







Çantalarda asimetrik kesimler popülerliklerini artırıyor. En sade stillere bile farklılık katan bu kesimler stilinizin en hit parçası olacak.



