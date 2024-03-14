Eskinin hızlılarından İzzet Antebi, 12 yıl evli kaldığı Didem Sarı'dan boşandıktan sonra, yıllarca üst sıralarında yer aldığı Çapkınlar Ligi'ne hızlı bir dönüş yapmıştı. Önce ünlü oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşayan Antebi, ardından genç oyuncu Aslı Turanlı ile flört etmişti. Devamında tanımadığımız birkaç kişiyle daha kısa flörtler yaşayan İzzet Antebi, yılbaşından beri ortalarda görünmüyordu.







Çapkınlar Ligi'nin ünlü oyuncusunun, yedek kulübesine çekildiğini düşünüyordum ama meğer sahalara dönmüş bile. Bihter Günaydın adlı bir kadınla aşk yaşıyormuş. Ancak bu kez Antebi'nin sevgilisi, ne sosyeteden ne de sanat dünyasından.







Bihter Günaydın'ın prodüksiyon şirketi olduğunu ve birkaç ay önce de Maslak'ta bir etkinlik mekanı açtığını öğrendim. İzzet Antebi'nin, yaklaşık 1.5 ay önce başladığını öğrendiğim bu yeni aşkı, bakalım ne kadar devam edecek.



EŞİNİ DUALARLA ANDI

2014'te eşi Neşe Sert'in verdiği böbrek ile hayata tutunan iş insanı Ünsal Sert, Mart 2022'de Kovid-19 yüzünden vefat etmişti. Böbreğini eşine verecek kadar çok seven Neşe Sert, merhum eşi Ünsal Bey'i vefatının ikinci yılında da dualarla andı.







7'den 70'e tanıyan herkesin çok sevdiği Ünsal Bey'in ölüm yıldönümünde Çubuklu'daki evinde mevlit okutan Neşe Hanım'ı yaklaşık 50 dostu da yalnız bırakmadı. Allah Ünsal Bey'e gani gani rahmet eylesin, nur içinde yatsın.



EĞİTİM İÇİN LONDRA'YA TAŞINMIŞ!

Babası Ahmet Nazif Zorlu'nun tüm muhalefetine rağmen Ekim 2009'da evlendiği Serdar Cümbüş'ten Nisan 2021'de boşanan Şule Zorlu'yu, uzun süredir hiçbir yerde görmeyince merak ettim! Meğer İstanbul'u terk-i diyar eylemiş de haberimiz olmamış! Şule Hanım, Serdar Cümbüş ile evliliğinden olan oğulları Ali (13) ve Ömer'in (9) eğitimi için Londra'ya taşınmış.







Ağustos ayında Londra'ya gidip çocuklarının okulunu ayarlamış ve oradaki evine yerleşmiş. Çocuklarını hiç yalnız bırakmak istemeyen Şule Hanım, İstanbul'a da gelip gitmiyormuş. Sadece çocukların Noel tatilinde ve onlarla birlikte gelip eşi dostuyla hasret gidermiş. Ortalarda görünmemesinin nedeni de işte buymuş.



İSTANBUL'A EV SATMAYA GELDİLER

İstanbul'un elitleri, parayı taşa toprağa yatırmayı çok sever. Türkiye'deki yazlığı, kışlığı ile yetinmez yurt dışında da evler alır. Özellikle de Londra'dan...







Elitlerimizin bu özelliğini keşfeden Londralı emlak şirketleri, yeni projeleri olduğunda mutlaka İstanbul'a da gelip elitlere tanıtım yapıyor. Önceki gün de bir emlak şirketi, Londra'nın ünlü semti Chelsea'deki yeni lüks konut projesini tanıtmak için Boğaz'daki bir otelde tanıtım daveti düzenledi. Şirketin CEO'su ve Kurucu Başkanı Anwar Mousa'nın ev sahipliğinde yapılan ve Londra emlak piyasasındaki trendlerin de anlatıldığı davete, elitlerin ilgisi yine yoğundu.