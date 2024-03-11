Şimdilerde sosyete kulislerinde hemen herkes, Bodrum Cennet Koyu'ndaki ünlü sitede satışa çıkan bir villadan bahsedip sahibinin kim olduğunu merak ediyor! Meraklarının sebebi ise, villanın tam 875 milyon liraya satışa çıkarılması. Evet, yanlış okumadınız...







Villanın sahibi kimse, neti 750 m2 olan; 6 oda ve bir salondan oluşan, iki katlı, eşyalı villasına, 875 milyon TL, bugünkü kurla 25 milyon Euro istiyor.







İş insanından sanatçısına, futbolcusuna kadar birçok ünlü ismin komşu olduğu sitede, kimin, neden villasını sattığı, bugünlerde sosyete kulislerinin bir numaralı konusu.







Sosyetenin meraklarının asıl sebebinin ise, "Buradan villa alıp ünlülere komşu olmak için bekleyenler varken villasını satıyorsa işleri çok kötüdür" diye düşünmelerinden kaynaklandığı kulağıma geldi. Yani çevrelerinden kimin krizde olduğunu çok merak ediyorlar. Villa sahibi ünlülerin merakı ise villayı kimin satın alıp kendilerine komşu olacağı...



ALPLER'DEN ÇIKTI ULUDAĞ'A TIRMANDI

FRANSIZ premium spor otomobil markası, Uludağ'da, markanın adını aldığı Alpler'in ruhundan esinlenilen lansman ile Türkiye'ye giriş yaptı. Yıllardır pistlerde önemli zaferler kazanan aracın, 3 farklı versiyonuyla ilk tanışan şanslılarından biri de bendim.







Uludağ'ın sarp yamaçlarında test ettiğim aracın hızına ve gücüne hayran kaldım. Aracı ilk deneyimleyenler arasında Birce Akalay, İbrahim Çelikkol, Tanem Sivar, Demet Özdemir, Sedef Avcı, Şebnem ve Ceylan Çapa, Onur Saylak, Cihan Nacar ve Nur Fetteoğlu gibi ünlüler de vardı ve hepsinin de fikri benimle aynıydı.







Lüks spor otomobil pazarında rekabet kızışacak gibi görünüyor. Bu arada bu sıradışı lansmana imzasını atan etkinlik ve iletişim ekibini kutluyorum.