Aralıkta, oyuncu Fırat Tanış'ın, sevgilisi piyanist İklim Tamkan'a şiddet uyguladığını ve bu yüzden ayrıldıklarını yazmıştım. O zaman susan İklim Tamkan, geçen hafta açıklama yapıp haberimi doğrulamıştı. Peki Tamkan, eylül sonu ayrıldıklarını söylediği sevgilisinin psikolojik şiddetini açıklamak için niye bu kadar bekledi! Şimdilerde herkesin konuştuğu ve merak ettiği konu bu! Bu merakı da gidereyim...







Tamkan'ın bu kadar bekledikten sonra konuşmasının nedeni, bir hemcinsini uyarmakmış! Fırat Tanış'ın, yönetmen Zeynep Günay ile aşk yaşamaya başladığı iddiasının ardından konuşmaya karar vermiş. Tamkan, Zeynep Günay'a nasıl bir adamla aşk yaşadığını göstermek istemiş.







Hoş, kıskandığı için yaptığını söyleyenler de var ama ben "Öz saygımdan dolayı bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğu doğdu" diyen Tamkan'a inanıyorum. Yani İklim Tamkan, kendisi gibi bir kadının daha Fırat Tanış mağduru olmasını istemiyormuş.



ŞİMDİ 'O AN' ZAMANI

Yazar ve sanatçı Eylem Tok'un, 'O An' adını verdiği sergisi, bir davetle açıldı.







İş ve sanat dünyasından önemli isimlerin katıldığı sergide, sanatçının ürettiği eserler sergilenirken bir yandan da büyük ilgi gören, 'Acı Şeker' adlı kitabı konuklara tanıtıldı.







"Bu sergi, sadece sanatı ve estetiği değil, ruhun derinliklerine doğru bir yolculuğu da temsil ediyor" diyen Eylem Tok, sergi gelirinin büyük bir kısmının Toplum Gönüllüleri Vakfı'na bağışlanacağını açıkladı; gönlüne sağlık. 12 Nisan'a kadar devam edecek sergiyi kaçırmayın.



ÖNCE SUNUM SONRA DEFİLE

Kurucusu ve kreatif direktörü olduğu mücevher markasıyla adından başarıyla söz ettiren Fatoş Altınbaş, yeni koleksiyonunu Paris Moda Haftası ile eş zamanlı tanıtmak için geçen hafta Paris'teydi.







Paris'in ünlü bir otelinde tasarımlarını sergileyen Fatoş Hanım, Paris Moda Haftası'na katılan yakın dostu, dünyanın en ünlü modacılarından Elie Saab'ın defilesini izlemeye de gitti. Fatoş Hanım, defile sonrası Elie Saab ve eşi Claudine Saab'ın, sadece çok yakın dostlarını davet ettiği partiye de katıldı.