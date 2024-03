Ünlü bir mücevher markasının sahibi Öznur Yakın'ın, eşi Burak Yakın'ın, sosyetik güzel Hande Demir ile 'çok samimi dans' ettiğini öğrenip kapıyı gösterdiğini yazmıştım geçen ay. Bu, Burak Bey'in ilk vukuatı olmadığı için ayrıldıkları, Burak Bey'in eşinin gönlünü almak için dostlarını devreye soksa da Öznur Hanım'ın Nuh deyip peygamber demediği söyleniyordu.







Yakınları, sömestir tatilinde dört çocuğuyla Dubai'ye tatile giden Öznur Hanım'ın tatil dönüşü nihai kararını vereceğini, büyük ihtimalle de adliyenin yolunu tutacağı konusunda hemfikirdi! Ancak öğrendim ki, Öznur Hanım'dan 'samimi dans'a af çıkmış.







Burak Bey, boşanmakta çok kararlı görünen eşini nasıl ikna etti bilmiyorum ama barışmışlar. Öznur Hanım, önceki gün de, sosyal medyada eşiyle birlikte bir fotoğrafını paylaşarak barıştıklarını dosta düşmana gösterdi. Burak Yakın, dansa tövbe eder ve bir daha böyle sorunlar yaşamazlar umarım.



NİYET ETTİ 7. KEZ GİTTİ

Geçenlerde bir davette karşılaştığım Feryal Gülman, kapalı alanda güneş gözlüklerini çıkarmayınca merak edip sordum. Meğer kısa bir süre önce pitozis (göz kapağı düşüklüğü) ameliyatı olmuş.







Feryal Hanım sohbetimizde, ameliyata girmeden önce, "Eğer başarılı geçerse umreye gideceğim" diye niyet ettiğini söyledi. Neyse ki ameliyat başarılı geçmiş. Dün sabah da "Ruhumun en temiz olduğu, kendimi en iyi hissettiğim anlar, umrede geçirdiğim zamanlar" dediği kutsal topraklara doğru yola çıktı. Feryal Gülman'ın bu yedinci umre ziyareti olacak. Allah kabul etsin...



YİNE AYRILDILAR

2020'de başlayan aşklarını, Ağustos 2022'de resmiyete döken Petek Ertüre ile Serdar Oal, 16 Ocak'ta tek celsede boşanmıştı. Evliliklerinde daha bir yılı doldurmadan boşanmak için mahkemeye başvurup vazgeçen çift, boşandıktan hemen sonra da barış çubuklarını tüttürüp, aynı evde yaşamaya devam etmişti!







Hal böyle olunca, doğrusu çiftin tekrar evlenebileceğini bile düşünmüştüm! Ancak öğrendim ki, başından beri bir dargın bir barışık süren ilişkileri yine son bulmuş! Yani, yama yine dikiş tutmamış. Ne diyelim; her ikisi için de hayırlısı olsun.



SERGİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Sanatın ve sanat koleksiyonu yapmanın lüks olmadığı ve herkes tarafından erişilebilirliğini vurgulayan "Her Eve Bir Sanat" mottosuyla yol alan Bazaart, 13. yılında da sanatçı adaylarına destek olmaya devam ediyor.







Büyük ilgi gören Bazaart projesine bu yıl, güzel sanatlar fakültelerinde okuyan ve yeni mezun olan 1000'e yakın başvuru gelmiş. Bunlar arasından seçici kurulun belirlediği eserler, 21-29 Mart tarihleri arasında bir galeride sanatsever ve koleksiyonerlerle buluşacak. Gençlere destek olmak isterseniz, bu tarihleri ajandanıza not edin...