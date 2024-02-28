Boğaz'daki tarihi yalılardan Remzi Bey Yalısı'nın sahibi olan, iş ve cemiyet hayatının yakından tanıdığı Banu Alp'in, yalısının önüne izinsiz kış bahçesi yaptırdığı kulağıma geldi. Banu Hanım, kayıkhanesiyle ünlü olan Kanlıca'daki yalıda, kayıkhaneyi kaldırıp önüne kış bahçesi yaptırmış.







2021'de, kayıkhanenin önüne kazık çakılarak doldurulup 32 metrekarelik bir kış bahçesi inşaatı başlamış. Şikayetler üzerine durdurulmuş ama kısa süre sonra tekrar başlamış ve tamamlanmış. Geçtiğimiz ay şikayet üzerine yıkım kararı çıkmış.







Ancak sadece kış bahçesinin camları sökülmüş. Banu Alp'in yaptığının emsal teşkil edeceği ve diğer yalı sahiplerini de benzer eklemeler için cesaretlendireceğinden kaygı duyuluyor ki, bence haklılar.







Banu Alp, yasak olmasına rağmen bunu nasıl yaptı, ilgili kurum ve kuruluşlar neden ses çıkarmadı, yıkım kararına rağmen neden sadece camlar söküldü? Cevap bekleyen birçok soru var ama benim diyeceğim; ne olur tarihi varlıklarımıza sahip çıkalım, kendi zevklerimiz için orijinalliğini bozmayalım.



EĞLENCEYLE ISINDILAR

Uludağ'da geleneksel hale gelen hafta sonu etkinliği, bu yıl 23-25 Şubat'ta gerçekleşti. Türkiye'nin önde gelen turizm şirketlerinden birinin organize ettiği ve şirketin veliahdı Mert Vardar'ın bizzat işin başında olduğu etkinlik yine çok eğlenceli geçti.







Uludağ'a giden pek çok ünlü isim, 3 gün 3 gece süren etkinlikte, dünyaca ünlü Yunan DJ Valeron, TAI, Alper Levi, Kerem Akçaba ve Orkun Saltuk Elibol'la eğlencenin de zirvesine çıktı.



YİNE, YENİDEN PARİS!

Dünyaca ünlü isimlerin şıklıklarına şıklık katan ünlü modacı Nedret Taciroğlu ile en büyük yardımcısı olan kızı Yasemin Taciroğlu Uras, yine Paris yolcusu. Her zamanki gibi Paris Moda Haftası ile eşzamanlı olarak yeni sezon koleksiyonunu görücüye çıkaracak olan anne-kız,







29 Şubat'ta Paris'e gidecek. 2-5 Mart tarihleri arasında da yeni koleksiyonlarını Paris'te moda tutkunlarıyla buluşturacaklar. Önceki gün Nişantaşı'nda karşılaştığım Nedret Hanım, yine içlerine çok sinen bir koleksiyona imza attıklarını söyledi.