Pazartesi günü 2 yaşındaki oğulları Kurt Efe ile birlikte sekizinci evlilik yıldönümlerini kutlayan Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin Trakya'da 'ev'lendiğini öğrendim! Doğa tutkusu ve hayvan sevgisiyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır her fırsatta şehirden kaçmaktan ve küçük bir köyde yaşamaktan söz ederdi.







Kendisi gibi doğayı seven eşi Başak Hanım ile 2018 başında Bebek'ten Kemerburgaz'da, orman içindeki Kütük Evler'e taşınınca, biraz da olsa şehirden uzaklaşmıştı. Öğrendim ki Kıvanç, sonunda köy hayalini gerçekleştirmiş.







İstanbul'a 1.5 saat mesafedeki Lüleburgaz'da mütevazı bir köy evi satın almış. Her fırsatta, oğulları Kurt Efe ile birlikte köydeki evlerine giden Tatlıtuğ çifti, geçenlerde de evlerinde yakın arkadaşları Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ü ağırlamış. Tatlıtuğ çifti ve oğulları, köylerinde mutlu olurlar inşallah.







Başak Dizer Tatlıtuğ, köyde tarlada yürüyüş yapan eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile arkadaşları Burak Yamantürk'ün fotoğrafını 'Altın tarlaları' notuyla paylaştı.







BOŞANMA ARİFESİNDE ANNE OLDU

20 Temmuz'da nikah kıyan, 12 Ağustos'ta Monako'da dillere destan bir düğün yapan Doğukan-Alara Mildon Dudaroğlu çiftinin peri masalı, maalesef beş ayda bitmişti! Öğrendim ki, karnında taşıdığı altı aylık bebeği ile eşinin boşanma davası açtığını öğrenen Alara Mildon Dudaroğlu, önceki gün anne olmuş. Yakın çevrelerinden, Alara Hanım'ın da, kızının da sağlık durumunun gayet iyi olduğunu öğrendim. Kezban Hatemi'yi tutup hamile eşine boşanma davası açan Doğukan Dudaroğlu, kızını gördü mü, görmedi mi bilmiyorum ama keşke kızlarının yüzü suyu hürmetine boşanma kararlarını tekrar bir düşenseler.







'KİBELE' İÇİN DAVET VERDİ

Birçok dünya starını süsleyen Türk mücevher markasının sahibi Ece Şirin, ünlü bir lüks alışveriş markasının 50'nci yılına özel, lüksün 500 yılını kutlayan sergi için özel bir koleksiyon hazırlamıştı. Ece Şirin, sergiden sonra ilk kez özel bir davetle bu koleksiyonunu hemcinslerinin beğenisine sundu. Zincirlikuyu'daki bir AVM'nin yeni restoranında bir araya gelen davetliler, Şirin'in 'Kibele' adlı bu özel koleksiyonuna bayıldı. Tabii, mücevher tutkunu birçok konuk, beğendikleri tasarımları sipariş etmeyi de ihmal etmedi.