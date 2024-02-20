Birlikte rol aldıkları dizideki arkadaşlıkları aşka dönüşen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in ilişki durumu hayranlarının çenesini bir hayli yormuş durumda! Gerçi bunun asıl nedeni kendileri! Daha da doğrusu; dizinin yapımcısı, ilişkileriyle ilgili konuşmalarını ve birlikte görünmelerini yasaklamasından kaynaklanıyor.







Onlar da mecburen aşklarını gözlerden uzak yaşıyor. Gizli saklı yaşanan aşklarla ilgili çok dedikodu çıktığı için, her gün bir yenisini duyuyoruz. Doğrusunu benden öğrenin... Önceki ay, aralarına küçük bir tatsızlık girse de, aşkları doludizgin devam ediyor.







Kısa süreli ayrılıktan dolayı Afra, 2 Aralık'taki 26. doğum gününü sevgilisiz kutlasa da, Mert Ramazan'ın 28 Ocak'taki 26. doğum gününde birlikteydiler. Aşıkları Etiler'de bir kuaförden çıkarken gördüm, çok mutlu görünüyorlardı. Aşklarına şahit olan bir arkadaşım da çok tatlı bir çift olduklarını baktıklarını söyledi. Yani bunların hepsi bir taktik...



AŞKIN İLK FOTOĞRAFI

2016 yılında, iki kızının babası Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra kalbine kilit vuran Zeynep Yılmaz, yıllar süren aşk perhizini üç ay önce Bülent Ciritci ile bozmuştu. Yıllar sonra aşkı bulan Zeynep Hanım'ın mutluluktan ayaklarının yere basmadığını,







Bülent Bey ile ilişkisinin çok güzel gittiğini duyuyordum; doğruymuş. Yaklaşık sekiz yıldır yanına erkek sinek bile yaklaştırmayan Zeynep Hanım, üç aydır flört ettiği Bülent Bey'i koluna takıp yakın arkadaşının kızının düğününe gittiğine göre bu ilişki gelecek vaat ediyor. Birbirlerine çok yakışan aşıkların mutluluğu umarım daim olur.



700 KONUK ŞAHİTLİK ETTİ

Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi Yalçın Kaya Yılmaz ile eşi Aylin Yılmaz'ın kızı Ayşe Yılmaz, ağustosta ayında işadamı Onur İçcan ile nişanlanmıştı. Ayşe'nin ailesinin Yeniköy'deki evinde nişanlanan ve arayı çok açmak istemeyen çift, cumartesi günü de görkemli bir düğünle vuslata erdi.







Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde gerçekleşen düğüne yaklaşık 700 davetli şahitlik etti. Uzun süredir bu düğüne hazırlanan ve şıklıklarıyla göz kamaştıran davetliler, Cenk Eren ve Aslı Hünel'in şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Ayşe ile Onur, umarım bir ömür mutlu olur.