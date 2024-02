2008 yılında yayınlanan Issız Adam filmindeki Alper rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cemal Hünal ile ilgili maalesef tatsız bir haberim var! Önceki yıl verdiği bir röportajda, Issız Adam'daki rolünün izleyenleri çok etkilediğini söyleyerek "Benim yüzümden bir sürü evlenip boşanmış insan var; ben ise 20 senedir aynı kadınla beraberim" diyerek övünen Cemal Hünal'ın, filmdeki gibi 'ıssız adam' olduğunu öğrendim. Hünal, röportajda söylediği 'aynı kadın'dan, yani eşi Lale Cangal'dan boşanmış. Evet, yanlış okumadınız...







Yıllarca flört ettikten sonra 2011 yılında nikah masasına oturan Cemal Hünal ile kendi mücevher markası olan tasarımcı eşi Lale Cangal, tek celsede sessiz sedasız evliliklerini sonlandırmışlar. Bir oğulları olan çiftin bunca yılın ardından arasına ne girdi bilmiyorum ama Hünal'ın hayatının bu döneminin filmi, tıpkı 'Issız Adam'da olduğu gibi 'mutsuz son' ile bitmiş oldu.



BİR BEBEK BİRÇOK MUTLULUK

Geçen yıl torunları Yasemin Dormen'in mürüvvetini gören halkla ilişkiler mesleğinin duayeni Betül Mardin (97) ile Türk tiyatrosunun efsanesi Haldun Dormen (95), şimdi de torununun çocuğunu görmenin mutluluğunu yaşıyor.







Geçen martta çifte düğünle evlenen Yasemin Dormen ile yapımcı Altuğ Gültan, mutlu beraberliklerini bir bebekle taçlandırmak için aceleci davranmıştı. Yasemin Hanım, geçen cumartesi oğlunu kucağına aldı. Bütün aile çok mutlu ama Yasemin'in anne ve babası olan ama 2001 yılında boşanan Ömer Dormen ile Gülden Büyükuçak, ilk kez torun sahibi olduğu için mutluluktan havalara uçuyormuş.



ANADOL SERGİSİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Medarı iftiharımız Refik Anadol'un merakla beklenen Londra'daki sergisi önceki gün açıldı. Anadol'un İngiltere'deki ilk kişisel büyük sergisi olan 'Dünyanın Yankıları'nın açılışı, Suzan Sabancı'nın verdiği davetle gerçekleşti. Dün Suzan Hanım ile konuştum; "Sergi tam anlamıyla muazzam.







Refik Bey, bir yıl boyunca yağmur ormanlarından tutun okyanusların dibine kadar doğadan milyonlarca data ve resim toplamış. Bunları kullanarak da her an değişen şaheser eserler yapmış" dedi. Davete katılım da çok iyiymiş, 7 Nisan'a kadar sürecek serginin, çok büyük ilgi göreceğine de zaten şüphem yok.



BU FOTOĞRAFLAR İÇİN ÜÇ HAFTA ÇALIŞMIŞ

Ünlü oyuncu Selim Bayraktar da marka yüzü oldu. Bir mücevher markasının yeni altın zincir koleksiyonunun tanıtımını yapan Bayraktar ile karşılaştım önceki gün. İçine sinen bir marka ve ürün olduğu için marka yüzü olmayı kabul ettiğini söyleyen Bayraktar, reklam için çok çalıştığını da ekledi.







Ünlü oyuncu, yanda gördüğünüz fotoğraflar için üç haftalık bir programla, her gün çift antrenman yapıp özel bir diyet uygulamış. Fotoğrafların çekimi ise 12 saat sürmüş. Selim Bayraktar, ortaya çıkan sonuçtan çok mutlu olduğunu da dile getirdi.



GÜZELLİK SIRLARI GÜLDÜRDÜ!

Bir magazin sayfası ilginç bir post paylaştı hafta ortası! Yaptırdıkları estetik müdahalelerle gündemden düşmeyen isimlere, güzelliklerinin sırrı sorulmuş! İşin daha da trajikomik yanı; yıllardır yüzlerine yaptırdıkları müdahaleleri ile sürekli gündem olan bu üç ismin, hiç çekinmeden cevap vermesi! Güzelliğini iyi uyku bağlayanı da var, genetik ve bol su içmeye bağlayanı da!!!







Duy da inanma... Bence bu posttaki ya sorular yanlış ya da yanlış kişilere sorulmuş. Neyse ki magazin dünyasının takipçileri her şeyin farkında, postun altına öyle yorumlar yapmışlar ki, çok güldüm...



SINIRI AŞMIŞ!

Arzum Onan'ın birincilik aldığı 1993 yılındaki güzellik yarışmasında ikinci olan ve 2000 yılında modaya el atan Emel Yıldırım, geçenlerde bir davette çıktı karşıma. Modacı kimliğiyle adından söz ettiren Yıldırım, sezonun trendi olan oversize kesim parçaları bir araya getirmişti.







Ancak bu tarz görünümlerde sınırı bilmek lazım! Örneğin Emel Yıldırım seçimlerinde çok büyük parçalar kullanmış. Özellikle ceketi, oversize görünümünden çok büyük beden gibi görünüyor!!!



TREND RADARI

Spor ayakkabıların popülerliği devam ederken, bir adım öne geçen modeller her defasında değişiyor. Bu sezonun öne geçeni ise koşu modelleri oldu. Koşarken giydiğiniz ayakkabılar bu sıralar günlük hayatın da yıldızlarından...







Bu kış güneş gözlükleri daha geometrik silüetlere kavuştu. Metal çerçeveli geometrik kesimler, karizmatik bakışlar için mükemmel bir tasarım parçası.