Fenerbahçe'den liderliği aldığı için bugünlerde çok mutlu olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un özel hayatında ise çok mutsuz olduğunu öğrendim! İşinde çok başarılı bir kariyer çizen Okan Hoca, Türkiye'nin tescilli güzellerinden modacı Nihan Buruk ile evliliğinde aynı başarıyı gösteremedi! Yakın çevresinde, Okan-Nihan Buruk çiftinin boşandığı konuşuluyor. Daha önce de, 'ayrıldılar', 'boşanacaklar', 'evlerini ayırdılar' gibi birçok dedikodu çıkmıştı ama hepsi de dedikodu olarak kalmıştı.







Yine o dedikodulardan biri olduğunu düşündüm ama yakın çevrelerinden kulağıma gelenlere göre, Buruk çifti, geçen temmuz ayında 13. yılını kutladıkları evliliklerini resmen bitirmiş. Çok medenice boşandıkları, 15 yaşındaki oğulları Ali Yiğit'in bu süreçten hiç etkilenmediği de konuşulanlar arasında. Umarım bu kez de yalan bir dedikodudur diyeceğim ama pek öyle görünmüyor! Ne diyeyim ikisi için de hayırlısı olur inşallah.



ÇOK ÖZEL ESERLER SATIŞA ÇIKIYOR

Nurcan-Turgay Artam'ın, kırılması güç müzayede rekorunu elinde bulunduran 43 yıllık şirketlerinin ikinci kuşak temsilcisi Olgaç Artam, yine iddialı bir müzayedeye hazırlanıyor.







Bu pazar online gerçekleşecek müzayede, modern Türk resminin duayenlerini, günümüz sanatının ustalarını, klasik resmin imza isimlerini bir araya getiriyor. Burhan Doğançay, Nejad Melih Devrim, Erol Akyavaş, Orhan Peker, Ferruh Başağa, Adnan Çoker, İhsan Cemal Karaburçak, Mehmet Güleryüz'ün de eserlerinin yer aldığı müzayedede, sanat tutkunları yine kıyasıya bir rekabete girecek.



KUTLAMA ADRESİ ÇOK MANİDAR

İstanbul sosyetesinin sevilen isimlerinden Bettina Machler, bu yılın başında hepimizi şaşırtıp 2011'den bu yana flört ettiği hayat arkadaşı Sinan Dereli ile birlikte bir fotoğrafını paylaşmıştı.







Öğrendim ki Sinan Bey, Sevgililer Günü'nde Bettina Hanım'ın mutluluktan ayaklarını yerden kesmiş! Bettina Hanım'ı balayı adası olarak da bilinen Phuket'e tatile götürüp, adanın en romantik otelinde baş başa harika bir tatil yapmışlar. Bettina Hanım'ın geçen ay paylaştığı fotoğrafın bir şeyin habercisi olabileceğini yazmıştım. Üstüne de bu romantik tatil eklenince, merakım iyice arttı!!!



AŞK İLE MODA BİR ARADA

Tasarımcı Banu Bora ile iç mimar Rezzan Benardete, 2017'de hayata geçirdikleri moda markasının ilk mağazasını açtı. Koleksiyonlarıyla aşkın sonsuzluğunu aktarırken, kendini ifade etmeyi öne çıkaran bir felsefe sunan ortaklar, ilk mağazalarını aşkı temsil eden 14 Şubat'ta açmayı tercih etti.







Moda ve iş dünyasından ünlülerin katıldığı açılışta bazı konuklar, markanın yeni koleksiyonundan parçalar giydi. Davette DJ Nazlı Var'ın performansı eşliğinde keyifli vakit geçiren konuklar, bol bol alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.