Şamdan Plus'un Sevgililer Günü sayısının kapağında 'Safir'in aşıkları yer alıyor. Kapadokya'nın büyülü coğrafyasında yaşanan tutkulu bir aşkın kahramanları olan Feraye ve Yaman'dan söz ediyorum. Daha doğrusu, atv'nin, reytinglerin zirvesinden inmeyen dizisi 'Safir'in başrol oyuncuları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'den...









Dergiye, aşk kokan pozlar veren oyuncular, hem dizideki hem de gerçek hayattaki aşka dair soruları cevaplamışlar. Dizinin hayatlarında ve kariyerlerinde çok önemli yer tutacağını belirten Özge ve Burak, "Dizide çok gerçekçi bir aşk var" diyor. Bu arada kendi aşk tariflerini de vermişler. Özge, "Aşk sanki bir lunapark gibi; her anımsadığınızda rengarenk, cıvıl cıvıl, ışık dolu enerjisiyle sizi saran bir sihir" derken Burak ise; "Aşk benzersiz bir duygu. İçinde zamanla tüm duyguları barındırmaya başlıyor ve insan olarak bunlarla tanışmak heyecan verici" diye tarif etmiş aşkı. Bugünlerde Kapadokya'nın sihirli ama çok soğuk ortamında çekimlere devam eden Özge ve Burak'a hem kolaylıklar hem de aşk dolu bir hayat diliyorum.



HIZLI OLAN KAZANACAK

Antikacı Yervant Portakal'ın 9 Ocak 1921'de Kapalıçarşı'da temelini attığı müzayede evinin dördüncü kuşak temsilcisi Maya Portakal Bitargil, yine sanat tutkunlarını heyecanlandıracak bir 'özel satış' başlattı.







Online olarak gerçekleşen özel satışta, Turan Erol'un şaheserinden Abidin Dino ve Eren Eyüboğlu'nun resimlerine; Ergin İnan'ın ve Devrim Erbil'in erken dönem yapıtlarından Fikret Mualla ve Ferruh Başağa'nın tablolarına kadar 23 eser yer alıyor. Şubat ayı boyunca sürecek satışta, ilk teklifi veren eseri satın alacak. Yani hızlı olan kazanacak; bence elinizi çabuk tutun...



KIZLARI EVLENİYOR OĞULLARI BOŞANIYOR!

Sosyetenin sevilen çifti Nuran-Cevdet Erçil'in, bugünlerde sevinci ve hüznü bir arada yaşadığını öğrendim! Sevinçleri, Mehmet Yayla ile nişanlanan büyük kızları Burcu Erçil'in tekrar mürüvvetini görecek olmalarından kaynaklanırken hüzünlerinin kaynağı ise; oğulları Oğuzhan Erçil'in boşanma arifesinde olması...







Mayıs 2019'da Neval Kuzu ile evlenen Oğuzhan Erçil boşanmak için mahkemeye başvurmuş. Ancak Neval Hanım boşanmak istemediği için, dava çekişmeli olarak devam ediyormuş. Oğuzhan Bey neden boşanmak istiyor bilmiyorum ama keşke 2 yaşındaki kızlarının hatırına bir kez daha düşünseler!