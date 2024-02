Yeşilçam'ın eski jönlerinden 81 yaşındaki Salih Güney'in henüz 27 yaşında kansere yenik düşen torunu Can Işık, önceki gün Teşvikiye Camii'nden ebediyete uğurlandı.







Ancak Salih Güney, torununu uğurlamaya gitmedi! Zaten Can Işık'ın ölüm ilanında da Salih Güney'in adı yoktu. Sorup soruşturdum; meğer Salih Güney, Zeynep Tedü'den olan kızı Ebru Işık ile yıllardır küsmüş. Aslında ünlü oyuncunun kızıyla sorunlu olduğunu biliyordum ama aradan çok uzun yıllar geçtiği için ve torunundan dolayı barıştılar sanıyordum.







Barışmadıkları gibi, hiç görüşmüyorlarmış ve Salih Güney çocukluğundan beri torununu hiç görmemiş bile. Baba-kız arasında nasıl bir sorun olabilir ki, ne torun barıştırabilmiş ne de torunun vefatı! Bu arada Ebru Işık 10 yıl önceki bir röportajında,







"Babamla küstük ama beni ararsa görüşürüm. Allah korusun babama bir şey olsa ilk ben giderim" demişti. Ama Güney'in, kızının bu en acı gününde yanında olmaması çok acı değil mi?



BAŞKAN ADAYINA TORUN GELİYOR

2024 yerel seçimlerinde AK Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı olan Ali Talip Özdemir, şu sıralar çifte heyecan yaşıyor! Çünkü ekim ayında mürüvvetini gördüğü oğlu Yunus Özdemir ve gelini Ece Aytulun Özdemir'den torun müjdesi geldi.







6 Ekim 2023'te Antalya'da evlenen ve arayı çok açmadan anne- baba olmak isteyen çiftten Ece Hanım, bebeğine üç aylık hamile. İlk kez dede olacağının müjdesini alan Ali Talip Özdemir'in mutluluktan havalara uçtuğunu duydum. Ali Talip Bey'in eşi ve iki çocuğunun annesi Öznur Özaltın Özdemir, Ağustos 2021'de vefat etmişti. Keşke o da bu mutluluğa şahitlik edebilseydi.



DÜĞÜN VAR FOTOĞRAF YOK

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Muharrem- Ayşegül Toplusoy çifti, önceki gün kızları Dila'nın mürüvvetini gördü. Aslında Dila Toplusoy ile nişanlısı Enes Eren, 2 Eylül 2022 tarihinde Ortaköy'deki o meşhur davet mekanında evlenecekti.







Aylar öncesinden "Save the date" davetiyesi gönderen çift, niye bilmiyorum ama o dönem düğünlerini yapamamıştı. 17 ay gecikmeli de olsa önceki gün Şile'deki bir butik otelde küçük bir düğünle vuslata erdiler. Yaklaşık 50 kişilik düğünde, hem davetlilerin hem de gelinle damadın düğünden hiç fotoğraf paylaşmaması çok ilginçti doğrusu. Umarım bir ömür mutlu olurlar.



ARKADAŞLARINA KİTABINI TANITTI

Oyuncu ve yazar Ayşe Tolga, sağlıklı beslenme, moda, spor, sanat ve kültür konularında yazdığı kitaplarına bir yenisini daha ekledi. Tolga, 'Neysen Onu Çekersin' adını verdiği yeni kitabının tanıtımını, yakın arkadaşı







Esra Doğan'ın Moda'da hizmete açtığı yeni mekanında düzenlediği brunch davetinde yaptı. Davete, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri katıldı. Ayşe Tolga, arkadaşlarına kitabının içeriği ve bu kitabın nasıl hayata geçtiği hakkındaki detaylı bilgi verdi.