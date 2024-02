Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden 81 yaşındaki Salih Güney'in henüz 27 yaşındaki torunu Can Işık'ın kansere yenik düşmesi, herkesi üzüntüye boğdu. Los Angeles'ta (LA) tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden, Salih Güney'in Zeynep Tedü ile evliliğinden olan kızı Ebru Işık ile ünlü iş insanı Uğur Işık'ın oğlu Can, pazar günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.







Uğur ve Ebru Işık'ın, Los Angeles'taki resmi prosedürleri bugün tamamlayıp Can'ı İstanbul'a getireceklerini öğrendim. Can'ın cenaze töreni ise, pazar günü Teşivikiye Camii'nde olacak. Can, öğle namazının ardından Kanlıca'daki aile kabristanına defnedilecek.







Bu arada Can'ın tek kardeşi olan ablası Lal Işık, sosyal medyada duygusal bir paylaşımla sevenlerini cenaze törenine davet etti: "Canım kardeşim, hayatımın anlamı Can, bu dünyaya gözlerini kapadı.







İlelebet kalbimizde yaşayacak Can'ımızı uğurlamak için, tüm sevdiklerini, 4 Şubat Pazar gün Teşvikiye Camii'ne, öğle namazı saatinde bekliyoruz." Can'a Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine de sabır diliyorum.



HÜSAMETTİN KOÇAN İLE SANAT BULUŞMASI

Reklamcılıktaki başarılı kariyerine, sanata olan tutkusu yüzünden son verip bir sanat platformu kuran Nazlı Keçili, çok güzel işlere imza atıyor. Kültür ve sanatı daha ulaşılabilir kılmak amacıyla kurduğu platformu ile en son 'Artkolik Buluşmaları' etkinliğini başlatan Keçili, sanatçılarla sanat tutkunlarını bir araya getiriyor.







12 Şubat'ta, bu buluşmaların üçüncüsü gerçekleşecek. Keçili bu kez, ressam, akademisyen ve Baksı Müzesi kurucusu Hüsamettin Koçan'ı kültür sanat meraklılarıyla bir araya getirecek. Zincirlikuyu'daki kültür-sanat merkezinde gerçekleşecek bu buluşmayı kaçırmayın derim.



ÖRNEK DAVRANIŞ

Bugünlerde 'Kuş Uçuşu' dizisiyle gündemde olan Birce Akalay, önceki gün Bebek'te herkese örnek olacak bir şey yaptı! Akalay'ın, gezdirmek için Bebek'e getirdiği köpeği, yoğun bir yaya trafiği olan caddeye dışkısını yaptı.







Akalay, hemen cebinden poşet çıkardı ve köpeğinin dışkısını alıp çöpe attı. Görenler şaştı kaldı. Şaşkınlıkları, ünlü bir oyuncunun bunu yapmasıydı. Arkadaşlar bunda şaşılacak bir şey yok; o yapması gerekeni yaptı. Asıl siz, köpekleri yola dışkısını yapmasına rağmen oralı olmayıp yürüyüp gidenlere şaşırın. Akalay'a örnek davranışından dolayı kocaman alkış.