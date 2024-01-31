2016'da Los Angeles'a taşınan Begüm-Adnan Şen çifti, kısa sürede hem sosyeteye girmiş hem de Hollywood'da iyi bir çevre edinmişti. Adnan Şen, Los Angeles'ın en büyük müteahhitlerinden biri olmayı başarırken, Begüm Şen de Mel Gibson, Penelope Cruz, Kate Hudson gibi pek çok Hollywood yıldızı ile kanka olmuştu.







Sosyete ve Hollywood davetlerinin vazgeçilmez konuk listesi arasında giren çift, geçen hafta sonu da, çok özel bir doğum günü kutlamasını 'Şen'lendirdi. Komedi filmlerinin ünlü oyuncusu Rebel Wilson'un, nişanlısı Ramona Agruma'nın 40. yaşı için Las Vegas'ta verdiği ve sadece en yakın altı arkadaşını davet ettiği partide, Begüm-Adnan Şen çifti de vardı.







Wilson, kankalarını Las Vegas'taki partiye özel uçakla götürdü. Orada iki gün iki gece kutlama yaptılar. Hollywood'da çevre edinmek, hele Hollywood yıldızlarıyla kanka olmak kolay değildir. Şen çiftinde şeytan tüyü var galiba...



ÖZEL REKLAM

Dünya starlarının da taktığı mücevher markasının 15. yaşını kutlamaya hazırlanan Milka Karaağaçlı, bu yıla özel yeni bir koleksiyon çıkardı. Yeni koleksiyonunun marka yüzü de güzel oyuncu Gülcan Arslan oldu.







Gülcan Aslan ile iddialı bir reklam filmi çekildi. Atatürk Havalimanı'nda çekilen reklam filminde, 108 kişilik büyük bir ekip çalıştı. Yönetmenliğini Cemre Okyay ve Hami Özkan'ın üstlendiği filmi önceki gün izledim, gerçekten çok güzel bir iş çıkmış ortaya.



ULUDAĞ'IN ÜNLÜ TATİLCİLERİ

Öğrencilerin heyecanla beklediği bu sömestir tatilinde de ünlü isimler, ağırlıklı olarak tercihlerini kayak merkezlerinden yana kullandılar.







Büyük bir çoğunluğu rotayı Fransız Alpleri'ndeki kayak merkezlerine çevirirken; ilk göz ağrıları Uludağ'ı da boş bırakmadılar.







İşte Uludağ'da, muhabir arkadaşım Ersin Al'ın objektifine takılan ünlü tatilciler.







Dün, Derin Mermerci'nin, hayat arkadaşı Murat Aslan ve Cem Aydın'dan olan ikizleri Lal ve Mila ile Uludağ'da tatil yaptığını yazmıştım. Meğer öğrendim ki, bu tatilde Murat Aslan'ın Beyza Uyanoğlu'ndan olan oğlu Murat Can da onlara eşlik ediyormuş. Tam bir aile olmuşlar; Allah bozmasın...