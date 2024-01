Şamdan Plus'ın yeni sayısının kapağında yer alan ünlü model Tülin Şahin'in verdiği röportajdan, 2024'ün onun için çok özel bir yıl olduğunu öğrendim. Çünkü Tülin Şahin bu yıl mesleğinde 25. yılını kutluyormuş. "Çeyrek asırlık modellik kariyeri kolay kolay kimseye nasip olmaz" diyen Şahin, bunu öngörmemiş ama çok istemiş.







Röportajda bununla ilgili bir anısını da anlatmış: "Hiç unutmuyorum; Paris'te sokakta yürürken dedim ki; Allah'ım ben çok çalışacağım, inşallah çok uzun ömürlü bir kariyerim olur ve ben Paris'e defalarca gelirim... Bunu söylediğimde 18 yaşındaydım ve ilk kez Paris'e gitmiştim."







Şahin başarısının sırrını da anlatmış; "İşimi çok ciddiye alırım, her işime ilk ve tek işimmiş gibi giderim ve işimin her detayıyla ilgilenirim. En önemlisi de disiplin; bende tam bir asker disiplini var." Tülin Şahin'e kocaman bir bravo; kendisinin de dediği gibi 25. yılını kutlamak çok az modele nasip olur.







OĞLUNU ŞAMPİYON YAPMAYA KARARLI!

Eşi Kaan Demirağ çocukları ile birlikte geçen yıl Dubai'ye yerleşen Aslışah Alkoçlar Demirağ, bugünlerde baba ocağında tatil yapıyor. Ailesiyle birlikte, sıcaklığı 25 derece olan Dubai'den çıkıp eksi 10 derecedeki Uludağ'a, babasının oteline giden Aslışah Hanım, pistten inmiyor.







Çocukluğundan beri her kışı Uludağ'da geçiren, kayak milli takımına girip üst üste 6 kez şampiyon olan Aslışah Hanım, oğlu Cem'i de kayak şampiyonu yapmaya kararlı galiba. Çünkü geçen yıl daha 15 aylıkken kayağa başlattığı oğlunu bu kış zirveye çıkardı. Henüz 28 aylık olan Cem, anne ve babasıyla birlikte kayarak zirveden indi. Yeni bir şampiyon yetişiyor galiba.







40. YILA ÇOK ÖZEL KUTLAMA

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı özel bir geceyle kutlandı. Engin Aksoy'un ev sahipliği yaptığı, dünyanın ilk moda dergisi Harper's Bazaar'ın basın sponsoru olduğu geceye, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ başta olmak üzere, spor kulübü başkanları ile iş, sanat ve cemiyet dünyasının tanınmış isimleri katıldı. Gecede ENBE Orkestrası sahne aldı.