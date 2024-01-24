Önceki gün Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmin galası vardı. Galaya, sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı ama filmin başrol oyuncusu Melisa Aslı Pamuk yoktu.







Başta Cem Karaca'yı canlandıran İsmail Hacıoğlu olmak üzere film ekibi, Pamuk'un galaya gelmemesini eleştirdi. Hatta Hacıoğlu, Fransa'nın Lille takımında oynayan futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcıoğlu ile bir süredir Lille şehrinde yaşayan Pamuk için "Eğer Fransa'ya mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi gerekiyordu" dedi. İstanbul'daki galada bunlar yaşanırken Melisa Aslı Pamuk ise Paris'te defile izliyordu.







Pazartesi başlayan Paris Haute Couture Moda Haftası'nda defileden defileye koşan ünlü oyuncu, gala ile aynı gün Lübnanlı modacı Georges Hobeika'nın defilesinde en ön sırada yerini almıştı. Üstelik üzerinde Hobeika'nın tasarladığı bir elbise vardı.







Bu elbiseyle Paris sokaklarında pozlar verip sosyal medyasından paylaşması da ilginçti. Acaba bu bir 'işbirliği' miydi ve o yüzden mi galasına gelmedi bilmiyorum ama Melisa Aslı Pamuk'un 'moda' için 'sanat'ı ikinci plana attığı kesin!!!



COURCHEVEL'DE 'GİZLİ' AŞK!

Burcu Hanif, beş yıl mücadele ettiği kansere geçen yıl yenik düşmüş, eşi Mehmet Hanif ise çok geçmeden, Burcu Hanif'in yakın arkadaşı Sitare Kalyoncuoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu aşka onay vermeyen sosyete, çiftle arasına mesafe koydu.







Hanif ile Kalyoncuoğlu, işte bu yüzden aşklarını, sosyal çevresinden ve gözlerden uzak yaşıyor. Aşıklar bugünlerde yine tatilde ve yine başbaşalar. Fransa'nın ünlü kayak merkezi Courchevel'e giden aşıklar, oradan yaptıkları sosyal medya paylaşımlarında bile yan yana gelmiyorlar. Sosyeteden af çıkmazsa aşıkların işi zor. Baksanıza yan yana fotoğraf bile paylaşamıyorlar!



YİNE ZİRVEYİ TERCİH ETTİLER

İstanbul sosyetesi her sömestirde olduğu gibi yine yollara döküldü. Bu sömestirde de ağırlıklı olarak tercihler yine kayak merkezlerinden yana oldu.







Avrupa'daki ünlü kayak merkezlerine gidenler çoğunlukta ama Türkiye'nin zirvelerini tercih edenler de var. İşte zirveye çıkan ünlülerden renkli kareler...