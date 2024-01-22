2020'de başlayan ilişkilerini Ağustos 2022'de resmiyete döken Petek Ertüre-Serdar Oal çifti, bir yıl dolmadan anlaşmalı boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Adliyeden dönen çift, haziran ayında dilekçelerini geri çekip evliliklerine bir şans daha vermişti. Ancak öğrendim ki, yama dikiş tutmamış! Daha yılbaşında Antalya'da birlikte tatil yapan çift, geçen salı boşanmış. Çiftin, birbirlerinden maddi-manevi tazminat talep etmeden, anlaşmalı olarak, tek celsede boşandığını duyunca Petek Ertüre'yi aradım. "Çok denedik ama olmadı.







Birbirimizi yıpratmadan, dostluk bitmeden boşanmaya karar verdik" dedi. Bir de, boşanmalarına rağmen halen aynı evde yaşamaya devam ettiklerini söyleyince, "Geçen sefer adliyenin kapısından dönmüştünüz. Yine vazgeçip ilişkinize devam edip hatta tekrar evlenebilir misiniz?" diye sordum. Petek Hanım'ın cevabı çok netti: "Yok Bülent Bey almayayım. Ben bir daha zor evlenirim." Ben de bunun üzerine Petek Hanım'a atalarımızın "Büyük lokma ye, büyük söz söyleme" sözünü hatırlattım.



DEPREMZEDE GENÇLER İÇİN ÖZEL KONSER

Önemli olaylar sonucunda ortaya çıkan kültürel değişimlerin, çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlayan Kültürel Dönüşüm Derneği, depremzede gençlerin sanatla buluşması için harekete geçti. 'Sanat İyileştirir' diyerek yola çıkan dernek, Ferhat Göçer ile depremzede gençler yararına konser düzenledi.







Konsere birçok ünlü sima katıldı. İskender Paydaş ile sahne alan Göçer, 'Fi Senfonik' konserinde duygusal anlar yaşattı. Derneğin başkanı Zafer Kozanoğlu, elde edilen geliri, Hatay'da gençlerin sanatla buluşması için kullanacaklarını söyledi. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.



GASTRONOMİ DÜNYASI BULUŞTU

Türkiye'nin gastronomi alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu Mutfak Dostları Derneği tarafından organize edilen 5. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri sahipleri ile buluştu.







Boğaz'da gerçekleştirilen tören, gastronomi dünyasının önde gelenleri ile birlikte iş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlüleri bir araya getirdi. Şeflerin ve restoranların ödüllendirildiği gecenin başında konuşma yapan Mutfak Dostları Derneği Başkanı Alparslan Baloğlu, "Türk gastronomisine katkı sağlayan kişi ve kuruluşları ödüllendirerek gastronomi dünyamızın çıtasını yükseltilmesine destek oluyoruz" dedi.