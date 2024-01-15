Eşi Kaan Demirağ'ın işi nedeniyle geçen yıl Dubai'ye yerleşen, Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ, bugünlerde Londra'da hem hasret gideriyor hem de tatil yapıyor. Aslışah Hanım, Londra'da anneannesi Hülya Koçyiğit ve dedesi Selim Soydan ile buluştu.





Üniversiteyi Londra'da okuyan Aslışah Alkoçlar Demirağ, bugünlerde Londra'da, bir yandan dedesi ve anneannesiyle hasret giderip tatil yaparken bir yandan da hatıralarını canlandırıyor.



Birlikte Londra sokaklarını turlayıp şehrin keyfini çıkarıyorlar. Aslışah Hanım, önceki gün bu tatilden, dedesi ve anneannesiyle birlikte bir çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.







Altına da; anneannesine benzerliğine gönderme yaparak, "Dedem; sağında şu anki Hülya Koçyiğit, solunda da 30 sene önceki..." diye yazdı. Hakikaten Aslışah Hanım, anneannesine ne kadar benziyor. Hele kendisinin dediği gibi, 30 sene önceki Hülya Koçyiğit'in adeta kopyası. Arşivden bulduğum Hülya Koçyiğit'in gençlik fotoğrafına bakar mısınız; Aslışah Hanım, hiç de abartmamış!



'HARİKA ESERLER' LİSTESİNE GİRDİ

Eczacıbaşı Ailesi'nin Türkiye'ye kazandırdığı, ilk modern sanat müzemiz İstanbul Modern'in mayıs ayında ziyaretçilerini ağırlamaya başladığı yeni binasına 'harika' övgü! Pritzker ödüllü dünyaca ünlü İtalyan mimar Renzo imzalı yeni müze binası, '2024'ün Harika Eserleri' listesine girdi.







Dünyanın en saygın mimarlık dergilerinden Architectural Digest'in belirlediği 18 yapı arasına giren İstanbul Modern'in binasının hem endüstriyel hem de şık tasarımından övgüyle bahsediliyor. Şehrimize bu binayı kazandıranlara yürekten teşekkürler.



BARSELONA'DA OCAKBAŞI AÇTILAR

Ünlü kebapçı Ali Akkaş'ın oğulları, Volkan ve Okan Akkaş, baba mesleği olan ocakbaşına farklı bir boyut kazandırmıştı. Babalarının adını verdikleri ocakbaşını yurt dışına da taşıyıp Amsterdam'da şube açan kardeşlerin, Barselona'da da şube açtığını öğrendim.







Türk kebabını, orijinal reçeteler ve modern sunumla servis eden ocakbaşının Barselona şubesi, İspanyolların ilgi odağı olmuş. Şehrin kalbi Enric Granados Caddesi'ndeki ocakbaşı, İspanyollar kadar, turistlerden de büyük ilgi görüyormuş. Akkaş kardeşlere bravo; mutfağıyla ünlü İspanyollara Türk kebabını sevdirmek kolay iş değil.



TOSFED'DEN GELENEKSEL GALA

Son yıllarda çok güzel işler yapan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), geleneksel gala gecesini cuma günü gerçekleştirdi.







TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen gala, başta otomobil sporlarının önde gelen isimleri olmak üzere iş, cemiyet ve sanat dünyasından tanınmış simalarını bir araya getirdi.







Organizasyonda, 2023 yılında ulusal şampiyonalarda başarı elde ederek ödül almaya hak kazananlara kupaları takdim edildi. Otomobil sporlarına büyük bir ivme kazandıran başkan ve yönetim kurulu üyelerini kutluyorum.