2010'da evlendiği eşi Abdullah Burnaz'dan geçen yıl ayrılan ve oğulları Mustafa Cem (11) ve Kerem Ege (5) ile birlikte İzmir'de yaşayan Selin Denizli Burnaz, sosyal medya fenomeni olma yolunda ilerliyor! Ama Selin Hanım, alışılagelmiş fenomenler gibi, yediğini içtiğini, takıp takıştırdığını veya gezip gördüğünü değil yüreğini paylaşıyor!







Evet Selin Hanım, Instagram'da yaklaşık 18 bin takipçisine yüreğini açıyor; en doğal haliyle, en samimi şekilde onlara yaşadıklarını, dertlerini, sıkıntılarını anlatıyor. Örneğin, kreşe giden oğluna ödev verilmesinden ve bu ödevi kendisinin yapmak zorunda kalmasından şikayet ediyor. Veya virüs kaptığını 20 günde zor kurtulduğunu ve neler çektiğini anlatıyor.







Aslında Selin Hanım, bu videolara yeni başladı ama o kadar ilgi gördü ki, yakında fenomen olacağına şüphem yok. Bu arada birçok takipçisi de YouTube yayın yapmasını istiyor. Yani Youtuber'lık da yakındır. Vallahi ben de Selin Hanım'ın, hesapsız kitapsız, çok içten ve doğal paylaşımlarına bayıldım. Tavsiye ederim...



ÖN GÖSTERİME BÜYÜK İLGİ

Her zaman sanata ve sanatçıya destek veren Şamdan Plus, bu kez EArt Galeri ile birlikte resim sergisinin açılışına ev sahipliği yaptı. EArt Galeri'nin temsil ettiği sanatçılardan







Burcu Yavuz'un 'An'a Dönüş' adını verdiği sergisinin ön gösterimi önceki gün, galerinin Kağıthane'deki merkezinde gerçekleşti. Burcu Yavuz'un dünyevi zaman olgusuna ve bildiğimiz 'şimdi'nin tam aksine, algıyı bambaşka bir şekle taşıdığı eserleri, ön gösterime katılan sanat tutkunu ünlüler tarafından çok beğenildi.







Yavuz'un resimlerinde, tablonun çerçevesi dışında kalan, bilinmeyen bir yere doğru aceleyle koşan insanları gördüğümüz sergisi 4 Şubat'a kadar gezilebilir. Bence kaçırmayın.



TEMİZ SOKAKLAR İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizmdeki hareketliliği artırmak amacıyla çalışan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, yeni bir sosyal sorumluluk projesi için kollarını sıvadı. Pervin Hanım, bir grup duyarlı arkadaşıyla birlikte, sokaklarımızı temiz tutmak için 'Atma Derneği'ni kurdu.







Pervin Hanım, derneğin önceki gün yapılan lansman davetinde, amaçlarını ve neler yapacaklarını anlattı. Fatih, Şişli ve Üsküdar belediyeleriyle işbirliğine gittiklerini de belirtti.







Bu arada müzisyen Sinan Akçıl, 2011'de yazdığı 'Atma' şarkısının sözlerini derneğe uyarlayarak Dicle Olcay ile yeniden yorumladı. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.