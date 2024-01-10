2024'e de yine maalesef tatsız haberlerle giriş yaptık. Bir tatsız haber de, ünlü bir mücevher markasının sahibi olan Öznur Yakın ve iş insanı eşi Burak Yakın'dan geldi! Şimdiye kadar tartıştıklarını bile duymadığım çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı, hatta boşanmanın eşiğine geldikleri konuşuluyor. Nedeni de; Burak Bey'in çapkınlığı!







Sosyete kulislerinde konuşulanlara göre Burak Bey, Etiler'de canlı müzik eğlencesinin popüler mekanlarından birinde, dört yıldır bekar gezen sosyetik güzel Hande Demir ile samimi bir şekilde eğlenmiş. Bu 'samimi eğlence' Öznur Hanım'ın kulağına gitmiş ve ciddi bir kriz çıkmış! Burak Bey eşinin gönlünü almaya çalışsa da, Öznur Hanım'ın affetmeye niyeti olmadığı söyleniyor. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çift, umarım evliliklerini kurtarmayı başarır.



KIZI İÇİN 'MAŞA' OLDU

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin 2022'nin son aylarında ayrıldığı ABD'li sevgilisinden dünyaya gelen kızı Lily Koi'nin önceki gün doğum günüydü. Uzerli, 3 yaşında olan kızı için evde harika bir kutlama yaptı.







Evi, Lily Koi'nin en sevdiği animasyon televizyon dizisi olan Maşa ve Koca Ayı karakterleriyle süsleyen ünlü oyuncu, kızı ile birlikte Maşa kostümü bile giydi. Lily Koi'nin doğum gününde ablası Lara Ateş, anneannesi ve dedesi Ursula-Hüseyin Uzerli çifti ile Meryem Uzerli'nin birkaç yakın dostu vardı.



GENÇ MÜZİSYENLER GENÇLER İÇİN ÇALDI

Başarılı genç müzisyenlerin iyi bir eğitim alması için kurulan ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) Sanat, yine çok özel bir konsere imza attı. ÇEV Sanat'ın genç sanatçılarından Arya Su Gülenç, Bade Dastan, Deniz Şensoy ve Sofiko Tchumbridze, 21. yüzyılın en önemli keman virtüözü Maxim Vengerov ile birlikte konser verdi.







Ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı'nın yönettiği ve geliriyle genç müzisyenlerin eğitimine katkı sağlanacak olan konsere, ünlü isimler de büyük ilgi gösterdi. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.