Sosyetenin ünlü isimlerinden Elif Dürüst'ün, Kosta Rika'da kaza geçirmesi, ailesi ve dostları gibi beni de çok üzdü. Çünkü Kosta Rika'ya gitmeden iki gün önce görüşmüştük ve mutluluktan havalara uçuyordu. Mutluluğu, Kosta Rika'ya gidecek olmasından değil orada kızıyla buluşacak olmasından kaynaklanıyordu. Elif Hanım, New York'ta yaşayan kızı Yasemin Germiyanlıgil'i çok özlemiş ve yanına gitmek istemiş ancak ABD'den vize alamamış. O gün "İki aydır vizeyle uğraşıyorum ama bir türlü alamadım.







Yasemin'i çok özledim. Yasemin hep Kosta Rika'yı görmek istiyordu ve onun oraya gitmesi kolay olduğu için de Kosta Rika'da buluşmaya karar verdik" demişti. Kızına kavuştu ve yeni yıla da onunla girdi ama sonra işte bu kaza haberi geldi. Dün annesi Gül Dürüst ile konuştum. Bacağında ve kafatasında kırıklar olan kızının iyi olduğunu, birkaç gün sonra taburcu olacağını, iki gün otelde kaldıktan sonra da İstanbul'a geleceğini söyledi. Kızının hasreti yüzünden az daha canından olacak olan Elif Dürüst'e ben de çok geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyorum.



İEL SERVİSİ DE KAÇIRILMAYA ÇALIŞILMIŞ

Geçen hafta İstanbul Tuzla'daki Özel Koç İlkokulu'na öğrenci taşıyan 19 numaralı servisin içindeki çocuklarla birlikte kaçırılması hepimizi dehşete düşürmüştü.







Öğrendiğim ki; bu olaydan bir gün önce de İstanbul Erkek Lisesi'nin (İEL) öğrencilerini taşıyan servis aracı aynı şekilde kaçırılmaya çalışılmış! Allah'tan o servisin şoförü araçtan inerken anahtarı almış da, kaçıramamışlar. En kıymetli varlığımız olan çocuklarımızı teslim ettiğimiz servis şirketlerinin, şoförlerin ve hosteslerin bu konularda da eğitim almaları ve hatta bir sınavdan geçirilmeleri gerektiğini, bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak istedim.



ADAYLIĞINI BİR DAVETLE AÇIKLADI

142 yıllık tarihi olan, içlerinde birçok sanatçı, iş insanı, bürokrat ve devlet insanlarının da olduğu 8 bin üyesi bulunan Çiftehavuzlar'daki sosyal kulüpte yine seçim heyecanı var! Mevcut başkan Gündüz Kaptanoğlu ile şimdiye kadar 5-6 kez aday olan ancak hiçbirinde kazanamayan Mehmet Kuriş, tekrar aday olacak mı bilmiyorum ama







Kızılay eski başkanlarından Talat Yılmaz adaylığını açıkladı. Başkanlığa aday olduğunu bir davetle açıklayan Yılmaz'ın yönetim kurulu listesinin yüzde 50'si kadınlardan oluşuyor, başkan yardımcısı olarak da Eser Bayraktar'ın adı yer alıyor. 24 Mart'taki yapılacak seçim, yine çok çekişmeli geçecek gibi gözüküyor.