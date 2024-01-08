Türkiye'nin en köklü lüks hazır giyim markasının veliahtlarından Allan Hakko'nun çapkınlığını, tekvandoya merakını ve kayak sevdasını bilirdim ama adrenalin tutkunu olduğunu yeni öğrendim. Meğer Allan Bey, dünyanın adrenalini en yüksek sporlarından biri olan heliski yapıyormuş.







Hiçbir ulaşımı ve pisti olmayan dağların zirvesine helikopter ile çıkıp kayarak aşağı inilen bu spora, birkaç yıl evvel merak sarmış. Dünyada, Kanada, Alaska, Kafkaslar ve Himalayalar'da, Türkiye'de ise Kaçkarlar'da yapılan heliskiciler arasına katılan Allan Bey'in Kaçkarlar'da sezonu açtığını öğrendim. Dostları Turgut Konukoğlu ve Ahmet Berkman ile helikoptere atlayıp Kaçkarlar'ın zirvesine çıkan







Hakko, adrenalin dolu bir iniş yapmış. 45 yaşında, bir çocuk babası olan Hakko'nun çok tehlikeli olan heliski yapmasına şaşırmadım desem yalan olur. Bu kış, Kaçkarlar ve Kafkaslar'da 4-5 kez daha heliski yapacağını öğrendiğim Hakko, umarım kazasız inişler gerçekleştirir.



AYRILSALAR DA BERABERLER

Evliliklerinin üzerine çöken kara bulutları dağıtamayan Abdullah-Selin Denizli Burnaz'ın ekimde boşanma protokolü imzaladıklarını yazmıştım. O dönem Burnaz, "Karı-koca olarak ilişkimizi yürütemesek de, Selin yakın arkadaşım olarak kalmaya devam edecek" demişti.







Önceki gün Selin Hanım'ın sosyal medyada maaile çekilmiş fotoğraflarını gördüm; yeni yıla birlikte girmişler. Selin Hanım fotoğraf altına 'Ayrılsak da beraberiz, ömür boyu aileyiz' notunu düşmüş; hoşuma gitti. Bu arada sosyal medyada hala Burnaz soyadını kullanması ilginç!



BU KONSER KAÇMAZ

Klasik müzik alanında yetenekli gençlerin eğitimlerini desteklemek için kurulan ÇEV Sanat, yine çok özel bir konsere imza atacak. ÇEV Sanat'ın genç sanatçılarından Arya Su Gülenç, Bade Dastan, Deniz Şensoy ve Sofiko Tchumbridze, 21. yüzyılın en önemli keman virtüözü Maxim Vengerov ile birlikte konser verecek.







Bu akşam, Zincirlikuyu'daki kültür-sanat merkezinde gerçekleşecek konserde, ÇEV Sanat mezunlarından, Berklee College of Music'te akademisyen olan Prof. Utar Artun'un, Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği eserin prömiyeri de yapılacak. Bence kaçırmayın...