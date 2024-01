Hükümetimiz bir yandan ev sahipleri bir yandan İstanbul'da beklenen depreme karşı önlemler almak için çabalarken ünlü piyanistimiz Fazıl Say'ın bir skandala imza attığını öğrendim.







Say, Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'nde, yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın alıp birleştirmiş ve tek daire yapmış. Bunu yaparken de aradaki perde duvarlarını yıktırmış! Anlayacağınız, iki apartmanın zemin kattaki birer perde duvarları eksik.





İki apartmanın bahçe katları aynı hizada değil ama Fazıl Say ona da çözüm bulmuş ve içerden bir merdiven yaptırmış!



En son 6 Şubat depreminde, zemin katlardaki kolon kesmenin ve duvar yıkmanın nelere mal olduğunu gördük. Depreme karşı herkes binalarını güçlendirirken Fazıl Say'ın, koskoca iki apartmanın duvarlarını yıkmasına ne diyeceğimi bilemedim.







Hadi kendini düşünmüyorsun, bari komşularını düşün. Apartman sakinlerinin bu durumdan haberi var mı bilmiyorum ama Şişli Belediyesi'nin haberinin olmadığı kesin. Yoksa böyle bir şey yapmasına izin vermezdi herhalde!!!



İKİNCİ TORUN YOLDA

Ülkemizin önde gelen tekstil markalarından birinin patronu olan Yalçın Ayaydın ile eşi Tunay Hanım'ı yine torun heyecanı sardı. Talat Abdik ile mutlu bir yuva kuran ve 2016'da kendilerine ilk torun mutluluğunu yaşatan kızları İpek Abdik ikinci bebeğine hamile.







20 Eylül'de dokuzuncu evlilik yıldönümlerini, 1 Ekim'de de kızları Selin'in 7. doğum gününü kutlayan Abdik çifti, kızlarının bir kardeşi olmasını istemiş. Allah da gönüllerine göre vermiş. İkinci bebeğine dört aylık hamile olan İpek Hanım, bu kez erkek annesi olacakmış. Umarım anne de, bebek de sağlıkla kurtulur.



MİAMİ'DE DEĞİL BODRUM'DA KUTLADILAR!

Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran, bu yıl Türkiye'den ayrılamadı! ABD'de Miami'de yaşayan, yaz aylarını da Bodrum'da geçiren çift, yaz bitmesine rağmen dönmedi.







Halen Bodrum'dalar ve yeni yıla da Bodrum'da girdiler. Süreyya Yalçın ile eşi Bodrum'da ama Kelebek onları Miami'ye göndermiş! Çiftin Amerika'da yeni yıla girdiğini yazan arkadaş, yılbaşını Bodrum'da bir restoranda kutlayan çiftin sosyal medya paylaşımında yazan restoran ismini, Miami diye mi okudu yoksa restoranı orada mı sanıyor bilmiyorum artık!!!