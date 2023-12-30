Sadık okurlarım bilir; her yılın sonunda, o yıl yaptığım haberlerden, en çok ses getiren, en çok konuşulan ve en çok etkiye neden olan haberlerimin özetini çıkarırım. Bu yıl da öyle yaptım ve 2023 yılında yaptığım haberlerden çok zorlansam da 13 tanesini seçtim. İşte 2023 yılına damga vuran, sosyete ve magazin gündemini belirleyip günlerce konuşulan haberlerimden seçtiğim Top 13 listem...

ESARET SÖZLEŞMESİ!

Baran Aras'ın, kendisinden boşanmak için mahkemeye başvuran 12 yıllık eşi Elif İnci Aras'ı, 18 maddelik evlilik sözleşmesi ile ikna ettiğini sadece bu köşede okumuştunuz. Özellikle sözleşmedeki, Baran Bey'in, Elif Hanım'ı aldatmayacağını kabul ve taahhüt etmesi, aldattığı takdirde, tüm mal varlığını Elif Hanım'a devredeceğini yazan madde uzun süre konuşulmuştu.







ŞOK BOŞANMAYI HERKES BENDEN ÖĞRENDİ

28 yıllık evli Haluk-Suzan Sabancı Dinçer çiftinin boşanmak için mahkemeye başvurdukları haberim de iş dünyası ve sosyeteyi şoke etmişti. Suzan Hanım ile Haluk Bey'in, bir ay sonra Beykoz Adliyesi'nde 10 dakika süren duruşmayla resmen boşandıklarını da ilk bu köşeden öğrenmiştiniz.







KANSERSİN DEDİLER SONRA ÖZÜR DİLEDİLER

İzmir'in köklü ailelerinden Kardıçalı Ailesi'nin 26 yaşındaki sağlıklı kızları Sena Kardıçalı'ya, raporları karıştırıp kanser teşhisi konduğu haberim infial yaratmış; tüm Türkiye günlerce bu haberi konuşmuştu. Bu büyük hatayı yapan o laboratuvarın 900 bin lira ceza ile kurtulduğunu da bu köşeden öğrenmiştiniz.







İŞÇİSİ BÖBREĞİNİ VERDİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Uzun süredir nakil için uygun böbrek bekleyen Fatih Kıral'ı, şirketinde çalışan işçisinin hayata bağladığını, Şeker Bayramı arifesinde nakil olan Fatih Bey'in çifte bayram yaşadığını da ilk ben yazmıştım.







LEYLA SOSYETEYİ YASA BOĞDU

Sosyetenin ünlü ismi Aslı Çetiner'in, iş insanı Tahsin Çiftkurt'tan olan 24 yaşındaki kızı Leyla'nın, eğitim gördüğü Londra'da ölü bulunduğunu ve Leyla'nın bulimia (yeme bozukluğu) yüzünden hayatını kaybettiğini de tüm Türkiye benden öğrenmişti.







SOSYETEYİ KIZDIRAN AŞK!

Şubat başında, beş yıldır mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşen Burcu Hanif'in eşi Mehmet Hanif'in yasının çok kısa sürdüğünü, ölen eşinin yakın arkadaşı olan Sitare Kalyoncuoğlu ile aşk yaşadığını yazdığım haberim sosyeteye bomba gibi düşmüştü.







SİCİMOĞLU'NUN VEFASIZLIĞI

Ayhan Sicimoğlu'nun, beyninde tümöre rastlanan ve Amerika'da ameliyat olan 40 yıllık eşi Zeynep Akar'ı, "Yeter, iki yıldır ben bakıyorum, bundan sonra ailen baksın" deyip terk ettiği haberim de gündem olmuştu. Ayhan Sicimoğlu'nun vefasızlığı günlerce konuşulmuştu.







VELİSİYLE KARAKOLLUK OLDU

Merhum Şarık Tara'nın torunu Esra Tara'nın, genel müdürü olduğu ailesine ait okulda, öğrencisine üstü kapalı bir suçlamada bulunduğu için velisiyle karakolluk olduğunu da ilk bu köşede okumuştunuz.







ÖZEL KOLEJDE AKRAN ZORBALIĞI

Son zamanlarda liselerde artan akran zorbalığının, sosyetenin çocuklarının gittiği, İstanbul'un en ünlü özel liselerinden Koç Lisesi'ne de sıçradığı haberim gündem olmuştu. Saldırıya uğrayan öğrencinin biber gazıyla karşılık verdiği olayı, okul yönetiminin kapatmayı çalışması velileri tedirgin etmişti.







22 YILLIK 'ŞEN'LİK BİTTİ

Metin-Aslı Şen çiftinin 22 yıllık evliliklerinin bitmek üzere olduğunu en yakınları bile benim haberimle öğrenmişti. Temmuz 2000'de, bin 500 kişinin şahitliğinde evlenen çiftin, 13 Mart'ta Beykoz Adliyesi'nde sesiz sedasız boşandıklarını da bu köşede okumuştunuz.







ŞEYMA'NIN BOMBALARINI BEN PATLATTIM!

Şeyma Subaşı'nın mart ayında yeni bir kazanç kapısı bulduğunu düşünüp, Instagram'da 'ücretli abonelik' başlattığını da, abone sayısının bini bile bulmadığını da... 1 Mayıs'ta İstanbul'da evlendiği Mısırlı milyarder eşi ile boşanmak için eylül ayında resmi süreci başlattıklarını da ilk bu köşede okumuştunuz.







LONDRA'DA 27 MİLYON STERLİN'E MALİKANE ALDI

Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan Boyner'in Londra'nın en lüks semti Knighsbridge'de, 27 milyon Sterlin'e (Bugünkü kurla yaklaşık bir milyar lira) malikane satın aldığını herkes benden öğrenmişti.







NEW YORK'TA AYNALARLA BARIŞACAK

Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan'da geçirdikleri bot kazasında yüzünden ağır şekilde yaralanan Vuslat Doğan Sabancı'nın, bir dizi estetik ameliyatı olmak için New York'a gittiğini de ilk bu köşede okumuştunuz.



