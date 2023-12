Zincirlikuyu'daki meşhur rezidansta kirada oturan, iş dünyası ve sosyetenin ünlü isimlerinden Can Has ile eşi Ahu Has'ın, ev sahiplerini çileden çıkardıklarını öğrendim. Can Has, daireyi Caroline Koç'tan kiralamış ancak Caroline Hanım, geçen yıl, Tülay Alpaslan adlı bir kadına evi satmış. Ama satmadan önce Can Has'a bilgi verip kontratın bittiğini 1 Temmuz 2023'de daireyi boşaltacağına dair noterden tahliye taahhüdü almış.







Fakat temmuzda Has çifti evden çıkmamış. Hatta evden çıkmamak ve süreci uzatmak için Ahu Has'ın, haziran ayında, eşi Can Has'a, "Bu bir aile evi ve benden habersiz taahhütname veremezsin" deyip dava açtığı ortaya çıkmış.







Ardından Can Has da imzaladığı taahhütnamenin iptali için dava açmış. İkisi de davaları kaybetmiş ama bu kez de istinaf mahkemesine başvurmuşlar. Şimdi oradan gelecek kararı bekliyorlarmış. Has çifti, istinafta da kaybederlerse bakalım hangi yollara başvuracak. Bu arada evin sahibi Tülay Alpaslan'ın, "Ben bu insanların ismini duyardım ve saygın iş insanları olarak bilirdim, yanılmışım. Beni çok zor durumda bıraktılar" deyip eşine dostuna dert yanıyormuş. Haksız da sayılmaz!!!



AİLEYİ BİR ARAYA TOPLADITOPLADI

Kızı Pia Hakko Yeşil sayesinde Haziran 2022'de anneanne, oğlu Can Hakko sayesinde de temmuzda babaanne olmanın mutluluğunu yaşayan Bettina Machler, önceki gün evinde Noel yemeği verdi.







Yemeğe, annesi ve kardeşi Pia-Urs Machler, damadı ve kızı Kerim- Pia Hakko Yeşil, gelini ve oğlu Deniz-Can Hakko ve torunları Lily June ile Leo Cem katıldı. Dünyayı torunlarının etrafında döndüren Bettina Hanım, en mutlu günlerinden birini yaşadı yine.







Bu arada düğün ve davet organizasyonunda yıllarca profesyonel olarak çalışan Bettina Hanım'ın evinde kendi elleriyle yaptığı Noel dekorasyonu müthişti doğrusu.



BURCU ERÇİL'İ İSTEMEYE GELİYORLAR

Sosyetenin sevilen ismi Burcu Erçil ile enerji, turizm ve inşaat işleri yapan bir holdingin yönetim kurulu başkan yardımcısı olan iş insanı Mehmet Yayla'nın sürpriz aşkını ağustosta herkes benden öğrenmişti. Çiftle ilgili müjdeli haberi de ben vereyim.







Meğer önceki hafta doğum gününü kutlamak için gittikleri Milano'da, Mehmet Bey, Burcu Hanım'a evlilik teklif etmiş ve "evet" cevabını almış. Bu hafta Mehmet Bey'in ailesi Ankara'dan İstanbul'a gelip Burcu Hanım'ı ailesinden isteyecekmiş. Hızlı aşıklara bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.



KARDEŞİ ELİNİ ÇABUK TUTTU

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun kızı Merve Müftüoğlu'ndan uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Murat Küçükel ile izdivaç haberi beklerken, kardeşi Raşit Müftüoğlu evlendi bile.







Elini çabuk tutan Raşit Müftüoğlu, ekim sonunda nişanlandığı Nazlı Akçakayalıoğlu ile arayı hiç açmadan önceki akşam ömür boyu mutluluğa "evet" dedi. Ortaköy'deki bir mekanda gerçekleşen düğüne, İstanbul sosyetesi akın etti. Artık sıra, yaz gelmeden vuslata ereceğine inandığım Merve Müftüoğlu ile Murat Küçükel'e geldi.