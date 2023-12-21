Ünlü bir holdingin patronu merhum Şarık Tara'nın torunu ve şirkete bağlı özel okulların genel müdürü Esra Tara geçen ay, öğrencisine üstü kapalı bir suçlamada bulunduğu için karakolluk olmasıyla gündeme gelmişti. Tara şimdi de bir aşk dedikodusuyla sosyetenin diline düşmüş durumda. Okulda öğrencisi olan sosyetik velilerden kulağıma gelenlere göre, Esra Tara aşıkmış. 2019'da, 10 yıllık Lübnanlı eşi Ziad Mohamad Naamani'den zina nedeniyle boşanan Tara'nın aşk yaşaması normal ama velilerin diline doladıkları bu değil, kiminle aşk yaşadığı!







Tara'nın sevgilisi, kendisinden yaklaşık 20 yaş küçük bir spor hocasıymış. Evet, yanlış okumadınız. Tara'nın, 25 yaşlarında olan sevgilisini tamamen kanatlarının altına aldığı da konuşuluyor. Çünkü sevgilisine, Reşitpaşa'da lüks bir ev bile tutmuş. Zaten Tara, onu yanından da hiç ayırmıyormuş, okulda bile sürekli beraberlermiş. Veliler bu durumdan çok rahatsızmış onu da söyleyeyim. Koskoca bir holdingin veliahdı ve bir eğitim kurumunun başında olan Esra Tara, bakalım daha nelerle gündeme gelecek.



HEM OĞLUNU HEM İŞLERİNİ BÜYÜTÜYOR

Sürdürülebilir moda tasarımının Türkiye'deki öncü isimlerinden Tuba Ergin, yeni yılı yeni bir mağaza ile karşılıyor. "Çocuk da yaparım kariyer de" diyen kadınlardan olan Tuba Hanım, bugün biri 17.5, diğeri 11 yaşında olan iki kızının ardından geçen yıl martta oğlunu dünyaya getirmişti.







Esra Hanım, bir yandan oğlunu büyütürken bir yandan depremzedelere yardıma devam ederken bir yandan da işlerini büyütüyor. Tuba Hanım, Üsküdar'daki bir AVM'de yeni mağaza açtı. Mağazanın açılışı için davet veren Tuba Hanım'ı ünlü dostları da yalnız bırakmadı.



SEVGİLİYE REKLAM DESTEĞİ

Aşklarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz Burcu Erçil ile Erciyes ve Bodrum'da otelleri olan iş insanı Mehmet Yayla'nın ilişkisi mutlu mesut devam ediyor. Çok yakında nikah masasına oturacakları konuşulan aşıklar, önceki hafta Mehmet Yayla'nın doğum günü kutlaması için Milano'daydı.







Bu arada Burcu Hanım'ın sevgilisine işlerinde de destek olduğu dikkatimi çekti! Geçen hafta Mehmet Bey'in Bodrum'daki otelinin yılbaşı programını sosyal medyasından paylaşan Burcu Hanım, önceki gün de Kayseri'deki otelinin sezon açılışını müjdeliyordu. Burcu Hanım'dan yakında da evlilik müjdesini alırız gibime geliyor.



FRANSIZ GÜZELİ'NİN TÜRK ŞIKLIĞI!

Paris'te yarattıkları markalarıyla büyük bir başarı yakalayan ve dünyaca ünlü isimleri giydiren Ayşe-Ece Ege kardeşler, son Fransa güzelinin de radarına girmiş durumda.







Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Dijon şehrinde düzenlenen Miss France Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Eve Gilles'in tercihi de Ege kardeşlerin markası oldu. Miss France 2024 seçilen, 20 yaşındaki Eve Gilles, yarışmanın ardından katıldığı TV programında, Ege kardeşlerin bir tasarımını giydi. Fransa güzeli, Türk tasarımcıların kıyafetiyle ekranda adeta göz kamaştırdı.