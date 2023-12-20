Zeynep Yılmaz, 2016 yılında, eski eşinden boşandıktan sonra adeta kalbine kilit vurmuştu. Bunca yıldır adı hiçbir aşk dedikodusuna karışmayan Zeynep Hanım sonunda aşık oldu.







Bunca yıl sonra, kalbinin kilidini açmaya başaran erkek kim diye araştırdım ama adını öğrenemedim. Sadece Adanalı bir iş insanı olduğu, başından bir evlilik geçtiği ve bir kızının olduğu bilgisini edindim. Niyeyse bilenler bile adını vermek istemedi.







Bu arada Zeynep Yılmaz ile gizemli sevgilisi geçen hafta Maldivler'de tatildeydi. Zeynep Hanım, yaşadığı aşkı gizlese de, Maldivler'den döndükten sonra paylaştığı fotoğraflar 'aşk' kokuyor. Maldivler'de çekilmiş, yan yana iki bisiklet fotoğrafını 'Adada kalanlar' notuyla, önceki gün de kucak dolusu gül fotoğrafını paylaşması manidardı. Yıllar sonra aşkı bulan Zeynep Hanım, umarım çok mutlu olur.



ESKİ ÇİFTTEN MUTLU AİLE TABLOSU

Çoğu boşanan çiftin birbirinin gözünü oymaya çalıştığı günümüzde, 23 yıllık evliliklerini 13 Mart'ta tek celsede bitiren Metin Şen ile Aslı Gümüşel'e gerçekten helal olsun. Boşanırken söyledikleri gibi dost kalmayı başaran eski eşler, önceki gün yine birlikteydi.







Çocukları Berke ve Batu ile birlikte yemeğe çıkan Aslı Hanım ve Metin Bey, keyifli bir akşam geçirdi. Eski çift, bu mutlu 'aile' tablosunu sosyal medyadan paylaşmaktan da çekinmedi. Umarım ilişkileri hep böyle devam eder de çocukları boşanmadan hiç etkilenmez.



EVLİLİK YOK AŞK DEVAM

1.8 milyar dolarlık servetiyle, 'En Zengin 100 Türk' listesinde 16. sırada olan 73 yaşındaki ünlü iş insanı Nihat Özdemir'in, 50'li yaşlardaki Nursel Çökelek ile aşk yaşadığını, geçen yıl tüm Türkiye benden öğrenmişti. Nihat Bey, Nursel Hanım'ı çocuklarıyla da tanıştırdığı için sosyetede evlenecekleri konuşuluyordu.







Ancak izdivaç olmadı, olacak gibi de gözükmüyor. Ama Nihat Bey, Nursel Hanım ile aşkını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Hatta, Gala Modern'e bile, koluna Nursel Hanım'ı takıp gitti. 600 kişinin olduğu galaya bile Nursel Hanım ile gittiğine göre Nihat Özdemir, ilişkisini kendince resmileştirmiş!



YENİ YAŞINI CENK EREN İLE KUTLADI

İş adamı Tuncay Özilhan'ın 51 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Emine Özilhan'ın geçen hafta doğum günüydü. Jale Öztarhan, Semra Çelik, Monik İpekel gibi dostları, Emine Hanım için, Ortaköy'de yeni açılan ve eğlence sektörünün ünlü isimlerinden Ergun Yıldız'ın imzasını taşıyan mekanda kutlama organize etti.







Emine Hanım ve dostları, Cenk Eren ile felekten bir gece çaldı! Eren'in şarkılarına eşlik edip eğlenceli bir gece geçen Emine Özilhan'a ben de nice güzel yaşlar diliyorum.