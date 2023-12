Akran zorbalığı sosyetenin çocuklarının gittiği okullara musallat olmuş durumda. İki gündür Koç Lisesi'ndeki akran zorbalığını yazıyorum, şimdi de bir başka sosyete okulu olan Açı Lisesi'nde yaşananlardan bahsedeceğim. Sosyeteden birçok ünlü ismin çocuğunun gittiği Bahçeköy'deki Açı Lisesi'nde de akran zorbalığı yaşandığını öğrendim.







Üstelik bu kez akla zarar olaylar yaşanmış! Erkek bir öğrenci, bir kız öğrenciyi, sözlü ve fiziki olarak rahatsız ediyormuş. Kız, durumu ailesine anlatmış ve babası da okulu basmış! Evet, abartmıyorum, kızın babası, yanına birkaç kişiyi de alarak okula gitmiş ve kızını rahatsız eden öğrenciyi bulup -kendince- cezalandırmak istemiş. Öğrenciyi bulamayınca okulun müdürünü bulup üzerine yürümüş!







Güvenlik görevlileri hemen polisi aramış. Polis okula gelip olaya el koymuş. İstanbul'un en ünlü özel liselerinden birinde yaşananlara bakar mısınız! Kızın yaşadığı rahatsızlığa mı üzülürsünüz, velinin okulu basmasına mı şaşırırsınız yoksa okulda polisleri gören öğrencilerin yaşadığı travmaya mı yanarsınız. Yazık! Daha lise çağındaki çocuklara bunları yaşamamalı.



63 İLİ GEZDİLER SIRA SİNOP'TA

Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizmdeki hareketliliği artırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve Bilge Kuru tarafından oluşturulan 'Rotahane' ülkemizin illerini gezmeye ve tanıtmaya devam ediyor.







Rotahane'nin 'Türkiye'yi Şehir Şehir Geziyoruz' projesi kapsamında son rotası Antalya'ydı. Sinan Akçıl ve beraberindekilerin katıldığı geziye ben de davetliydim ama gidemedim. Antalya'nın tarihi ve turistik yerlerinin büyük kısmını gezmişler ve çok da keyifli geçmiş. Projenin 64'üncü durağı olan Sinop'taki geziye katılmayı ve gezip gördüklerimi sizinle paylaşmayı umuyorum.



ESTETİĞE DEVAM!

Ağustosta 40. doğum gününü kutlayan oyuncu Meryem Uzerli, bu yaşında estetiklere doymuyor! 2019'da dünyanın en ünlü plastik cerrahlarından Dr. Simon Ourian'ın Los Angeles'taki kliniğine giden Uzerli, bir daha iflah olmamıştı!







Yüzüne sürekli dolgu yaptırtan ve bence artık bildiğimiz o karakteristik yüz hatlarından neredeyse eser kalmayan Uzerli, önceki gün de New York'un en ünlü plastik cerrahlarından Dr. Ramtin Kassir'in kliniğindeydi. Güzelleşmek uğruna bu kez Almanya'dan New York'a giden Meryem Uzerli, bu kez ne yaptırdı çok merak ettim doğrusu!



MAYRUK'TAN VEFA ÖRNEĞİ

Türk modasının duayenlerinden Yıldırım Mayruk, Eylül 2020'de 'Yıldırım Mayruk Jübile Gala'yla 55'inci yılında mesleğine veda etmişti.







Taşındığı Kıbrıs'ta emekliliğin tadını çıkaran Mayruk, önceki gün 18 yıl yanında çalışan ve her fırsatta "Benden sonra bayrağımı taşıyacak" diyerek övgüyle bahsettiği moda tasarımcısı Didem Ömeroğlu'nun moda evinin açılışı için İstanbul'a geldi.







Ayvansaray'da surların içinde yer alan köşkünde açtığı yeni yerini ve yeni koleksiyonunu özel bir davetle tanıtan Didem Hanım'ı bu mutlu gününde Yıldırım Mayruk'un yanı sıra pek çok ünlü dostu da yalnız bırakmadı.



YARDIMA İHTİYACI VAR!

Buse Terim Bahçekapılı, son bir yıldır klasik şıklıktan deneysel bir tarza geçmişti. Her şeyin aynılaştığı bir sosyal medya evreninde çabasını ilk zamanlarda anlamlı bulmuştum ama bence bu deneysel stili bir yere vardıramadı! Seçimleri her geçen gün daha da anlamsızlaşıyor sanki!







Stiliyle ilham vermek onun iş hedeflerinden birisi ama üst üste öyle seçimler yaptı ki, ilham vermek bir yana dursun göz yoruyor! Acil profesyonel bir yardım almalı. Zaten bir profesyonele danışıyorsa da acilen o kişiyi değiştirmeli. Bunlar ortaya karışık kimliği belirsiz stiller. Bir sosyal medya fenomenine hiç yakışmıyor.



SADE VE ZARİF

Uzun zamandır aşk yaşadığı Levent Babataş ile geçen yıl evlenen ve kızı Mavi'yi dünyaya getiren ünlü oyuncu Demet Evgar, zamanını kızıyla geçirmek için setlere ara vermişti. Setleri özlediğini ve geri döneceğini söyleyen başarılı oyuncuyu bu yılın en iyilerinden biri olmaya aday olan Harper's Bazaar'ın 'Women of the Year Awards' (Yılın Kadınları Ödülleri) töreninde gördüm.







Evgar, zarafetin sade tasarımlarla nasıl yakalanabileceğini ortaya koymuştu. Yakası kadife detaylı midi boy tasarımı, çok şık bir seçimdi. Hem kendisine çok yakışmış hem de zamansız bir şıklık sunmuştu; bravo...



TREND RADARI

Bordo ve kahvelerin yoğunlukta olduğu sonbahar/kış sezonunda, bu renklerdeki ayakkabılarda metal topuklar öne çıkıyor. Özellikle altın ve gümüş topuklar şık bir görünüm için kilit parçalardan.







Kelepçe bilezikler popülerliklerini geri kazandı. Büyük metal kelepçeler, en sade görünümden en gösterişlilerine kadar her stile uyum sağlıyor.