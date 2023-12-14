Dün, sosyetenin çocuklarının gittiği Koç Lisesi'ndeki akran zorbalığını yazmıştım. Olayda biber gazı kullanıldığı için farklı bir boyut kazanan ve Koç Lisesi'ni karıştıran olayın detaylarına ulaştım. Sekiz kişilik zorba grubu da, onlara karşı kendini biber gazıyla savunan da henüz 8. sınıf öğrencisiymiş. Zorba grubun iki elebaşı varmış, her taşın altından onlar çıkıyormuş.







Aylarca bu zorbaların şiddetine maruz kalan öğrenci, 'ezik' görünmemek için uzun süre susmuş. Sonunda dayanamamış ve okul yönetimine şikayet etmiş. Fakat bir şey değişmemiş ve geçen haftaki olay yaşanmış. Zorbalar çocuğu tuvalette sıkıştırıp dövmeye kalkınca o da cebinden biber gazını çıkarıp gözlerine sıkmış.









OKULDAN ATAMAMIŞLAR

Olayı öğrenen ve haklı olarak çok tedirgin olan sosyetik veliler, Koç Lisesi'ne gidip müdürün kapısına dayanmış. "Hemen bu olaya karışan öğrencileri okuldan atın" demişler. Ancak çocuklar hala okuldaymış. Çünkü 8. sınıfta oldukları için okuldan atılamıyorlarmış, ancak kınama, uyarı ve okul değişikliği cezaları verilebiliyormuş. Koç Lisesi de iki elebaşına ve biber gazı getiren öğrenciye kınama cezası vermiş.

Fakat bu ceza velileri tatmin etmemiş, okul yönetimine baskı yapıyorlarmış. Bir de böyle bir okulda, akran zorbalığı yaşanmasını ve bunu okul yönetiminin engelleyememesini sorguluyorlarmış. Bakalım bu olayların ortaya çıkmasıyla Koç Lisesi'ndeki akran zorbalığı sona erecek mi ve her yıl yüzbinlerce lira veren sosyetik velilerin kaygıları bitecek mi?









VELİLER KOÇ LİSESİ'Nİ SUÇLUYOR

Türkiye'nin en pahalı özel lisesi olan Koç Lisesi'ne çocuklarını gönderen sosyetik veliler bu yıl tam 448 bin lira ödedi. İşte bu yüzden veliler çok kızgın; "Bu kadar para veriyoruz, karşılığı bu mu?" diye soruyorlar.



BU HIZIN SEBEBİ BEBEK Mİ?

Berk Dinçtürk ile Ağustos 2020'de evlenecekken düğünden üç gün önce vazgeçen sosyetenin sevilen ismi Begüm Eyilik'in, Hatice Hataylı'nın eski eşi Fahir Han ile nişanlandığını yazmıştım.







Geçen ay sessiz sedasız nişan yapan aşıklar, önceki gün de yine aynı şekilde Yeniköy'deki bir mekanda nikah masasına oturdu. Çiçeği burnunda evlilerin bu hafta sonu da Como Gölü'nde düğün yapacağını öğrendim! Yarın düğün için yaklaşık 80 kişilik bir dost grubuyla Como'ya gidecek olan çiftin bu hızının sebebini merak çok ettim doğrusu. Yoksa bebek mi var?



YENİ YAŞLARINI BİRLİKTE KUTLADILAR

Oprah Winfrey'den Prens Edward'a kadar dünyanın en önemli isimlerini yalısında ağırlayan, onların aracılığıyla ülkemizi dünyaya tanıtan gönüllü fahri elçimiz Demet Sabancı Çetindoğan'ın doğum günüydü dün.







Yakın arkadaşları Feryal Gülman ve Aynur Özderici, Demet Hanım için önceki gün bir doğum günü yemeği düzenledi. Dalia Garih, Beyza Uyanoğlu, Nora Kalpakçıoğlu, Arzu Savgı'nın da olduğu yemekte, aynı tarihlerde doğan Berrin Yoleri ve Merih Turan'ın da doğum günü kutlandı. Üçünü de sağlıklı-mutlu nice yıllar diliyorum.