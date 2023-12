Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, dün 49. yaşını kutladı. Doğum gününü kutlamak için aradığım İbo'ya, kitap yazdığına dair aldığım duyumu da sordum. Evet, İbrahim Kutluay yazarlığa soyunmuş. İbo'ya, neden bir kitap yazmaya karar verdiğini ve kitabın içeriğini sordum.







"Spor hayatımla ilgili gençlere örnek, ailelere yol haritası olsun diye, kariyerimi, başlangıç noktamı ve yaşadığım iniş çıkışları yazmaya karar verdim" dedi. Kitabı yazmaya başladığını da söyleyen İbo'ya, işim gereği "Kitapta özel hayatınla ilgili bölümler de olacak mı?" diye sormadan edemedim. Fazla detay vermedi ama "Özel hayatımdan da kesitler olacak" demekle yetindi.







Kendisi Avrupa çapında başarılara imza atmış bir basketbolcu olan, 14 yaşında Real Madrid'e transfer olan basketbolcu bir çocuk (oğlu Ömer) yetiştiren, 17 yaşında da bir kızı (İrem) olan İbrahim Kutluay'ın kitabının gençlere ve ailelere ilham vereceğine şüphe yok.



TESCİLLİ GÜZELDEN RESİM SERGİSİ

Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Tasarım ve Reklam mezunu olan Türkiye'nin eski güzellerinden Banu Sağnak, ilk kişisel sergisini açmaya hazırlanıyor.







Önceki gün rastladığım Banu Hanım, dört yıllık bir süreçte hazırladığı 11 eserini, 16 Aralık Cumartesi günü sanat tutkunlarının beğenisine sunacağını müjdeledi. 'Boyalı Yüzlü Rahipler & Çocuk Keşişler' adını verdiği sergisinin detaylarını anlatırken ki heyecanını görmeliydiniz. Banu Hanım, eserlerinden birkaçının fotoğrafını gösterdi; gerçekten hepsi görülmeye değer. Aklınızda olsun.



SOYADINI VE EŞİYLE FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Dün sabah Alara Mildon'un sosyal medya hesabını görünce çok şaşırdım! 12 Ağustos'ta Monako'da dillere destan bir düğünle evlendiği eşi Doğukan Dudaroğlu'nun fotoğraflarını da, soyadını da hesabından silmişti!







Yaklaşık beş aylık hamile de olan Alara Hanım'a, "Umarım tatsız bir durum yoktur" diye mesaj attım.







"Bebiş beklediğimiz için nazardan korktum" diye cevap verdi. Bir süre sonra da "Haklısınız; aşırı yanlış anlaşılmış. Şimdi kendi fotoğraflarımı da sildim" diye tekrar bir mesaj attı. Bana çok inandırıcı gelmedi ama umarım yanılıyorumdur! Bir sorun varsa bile umarım çözerler.



MODACI İKİZLERDEN TEKNOLOJİK KOLEKSİYON

Rita Ora, Katy Perry ve Heidi Klum gibi dünyaca ünlü yıldızları da giydiren modacı ikizler Raisa ve Vanessa Sason, bir elektronik markasının yeni telefon modeli için koleksiyon hazırladı.







Marka ve Raisa Vanessa ortaklığıyla yaratılan koleksiyon, Murat Pilevneli'nin Dolapdere'deki galerisinde özel bir davetle tanıtıldı. Teknoloji ve modanın birlikteliğini temsil eden davete, Ceylan Çapa, Deren Talu, Sedef Avcı, Müge Boz, Oğulcan Engin gibi birçok ünlü isim katıldı. Koleksiyonun 9 parçadan oluştuğunu ve her parçadan sadece 10 adet üretildiği bilgisini de vereyim.



BU NASIL İŞBİRLİĞİ!

Influencer ve tasarımcı Hande Gülşen Yontunç, bir marka ile işbirliği yapmış. Dudaklar için bir kozmetik ürününün sosyal medyasında tanıtımını yapan Yontuç, kendisinin de kullandığını söylediği ürün için "Dolgusuz dudakları dolgun gösteren makyaj hilesi" diyor! Bırakın dudaklarını yüzünün her yanı dolgu olan Yontuç, kendini mi kandırıyor yoksa takipçilerini mi!







Bu insanlar markalarla iş birliği yaparken ürünün kendisine uygun olup olmadığına hiç mi bakmıyor! Ya markalara ne demeli! Dolgusuz dudakları, dolgun gösterdiği söylenen bir ürünün tanıtımını, dudağının dolgu olduğu her halinden belli olan birine yaptırmanın amacı ne acaba! Bu resmen yanıltıcı reklama giriyor.



ELBİSE ÇOCUKSU KALMIŞ

GÜZEL oyuncu Selma Ergeç'i, yakın arkadaşı Cansu Dere'nin reklam yüzü olduğu markanın davetinde gördüm geçenlerde. Kabarık, mini bir elbise ile gelmişti davete. Doğrusu Ergeç'in elbisesi konusunda biraz ortada kaldım!







Hiç kötü durmasa da, ünlü oyuncunun o karizmatik duruşuna çok çocuksu kalmış gibime geldi. Ama asıl hatası, elbisesinin altına giydiği opak çoraptı. Güzel oyuncu onun yerine daha ince bir çorap tercih edebilirdi ve böylece bu sezonun modasına da uymuş olurdu.



TREND RADARI

Kışın gelmesiyle kış temalı kazaklar da yeniden ortaya çıktı. Her yıl olduğu gibi bu kış sezonunda da kar ve kış temalı trikoları çok sık göreceğiz.





Tüylü terliklerin, moda sahnesinden çok çabuk ayrılmaya niyetleri yok anlaşılan. Bu sezon yine kürklü terlikler sokaklarda fazlasıyla tercih edilecek.