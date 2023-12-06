Kişiye özel yaptığı motosikletlerle adını dünyaya duyuran, Hollywood yıldızlarına bile özel motosikletler yapan Tarhan Telli, adının baş harflerinden oluşan markası yüzünden Alman otomobil deviyle yaklaşık 10 yıldır süren hukuk mücadelesini sonunda kazandı! Ünlü Alman otomobil markası TT modelini Türkiye'de tescil ettirip Tarhan Telli'ye de "Sen adının baş harflerini kullanamazsın!" demişti.Telli de dava açmıştı ve adını Almanlardan geri almaya çalışıyordu. Mahkemeden bir sonuç çıkmasa da Almanlar TT modelini üretimden kaldırdığını açıkladı. Son araç geçtiğimiz günlerde banttan çıktı ve TT modeli tarih oldu.Böylece Tarhan Telli de -dolaylı da olsa- Almanlarla isim savaşını kazanmış oldu! Artık adını kullanabilecek olan Tarhan Telli'nin, yaptığı bu güzel işlerde yolunun açık olmasını ve şimdiye kadar yaptığı gibi dünyaya, bir Türk'ün neler yapabileceğini göstermeye devam etmesini diliyorum.Doğuştan Fenerbahçeli olan ünlü sunucu Özlem Yıldız, pazar günü yapılan Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulunun heyecanını yaşadı! Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ın başkan ve yöneticilerini seçtiği genel kurulun heyecanını yaşamasının sebebi ise aşk!Çünkü Özlem Yıldız'ın, sekiz aydır aşk yaşadığı ünlü turizmci Mete Vardar, yönetim kurulu adayları arasındaydı. Seçim sonucunu heyecanla bekleyen Yıldız, sonunda büyük bir mutluluk yaşadı. Hasan Arat'ın listesinden aday olan Mete Vardar, Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyesi oldu. Güzel sunucu, bu kadar sevindiğine göre, acaba baba yadigarı takımını bırakıp Beşiktaşlı mı olacak! Bekleyip göreceğiz...Yaşam koçu Şeyda Coşkun'un 2014'te evlendiği Uğursay Yeğin'den boşandığını önceki hafta ilk bu köşede okumuştunuz. Haberimin ardından "İlişkimizi zirvede bıraktık" diyen Şeyda Coşkun, boşanma stresini kardeşi Tuğba Coşkun ile Miami'de atıyor.Bu arada Miami'de tatil yapan kardeşlerin manidar paylamışları dikkatimi çekti! Tuğba Coşkun, ablasının zıplarken çekilmiş bir fotoğrafını "Uçuyordu", elinde çantası ile dolaştığı fotoğrafına da "Tak sepeti yoluna herkes kendi yoluna" notları ile paylaştı. Kardeşinin mesaj içerikli bu paylaşımlarını Şeyda Coşkun da kendi hebasından dosta düşmana gösterdi. Anlaşılan bu evlilik zirvede bitmemiş!!!Avrupa'da 'Altın Ayakkabı' ödülünü alan tek Türk futbolcu unvanına sahip Tanju Çolak, oğlu Anıl Çolak ve Amerikalı gelini Emily Hanım sayesinde ilk torunu Eva'yı kucağına almıştı.Eva'nın üzerine titreyen Tanju Çolak, 4 Aralık'ta 2 yaşını dolduran Eva için Çekmeköy'deki bir mekanda, doğum günü partisi düzenlendi. Amerika'da yaşayan Tanju Çolak'ın kızı Melisnaz Çolak da yeğeni Eva'nın yaş günü için İstanbul'a geldi. 50 kişinin katıldığı partideki fotoğraflarda göründüğü gibi Çolak 'dede' olmayı sevmiş! Eva'nın ömrü uzun olsun.