Son dönemde yine, şaşırtıcı boşanma veya ayrılık haberiyle uyanmaya başladık! İşte son örnek: Sanat piyasasının en ünlü aktörlerinden Murat Pilevneli ile sevgilisi Aslı Pamir'in ayrıldığını öğrendim. Benim gibi herkesin birbirine çok yakıştırdığı Murat Pilevneli ile Aslı Pamir'in 8 yıllık aşkı bitti! Oyuncu Tuba Ünsal'dan 2012'de boşandıktan sonra uzun süre bekar gezen Murat Bey, aşk perhizini 2015'te Aslı Hanım ile bozmuştu.







Aslı Hanım da, eşi Damar Arıkoğlu'ndan boşandıktan altı ay sonra gönlünü Murat Pilevneli'ye açmıştı. Aşıklar, hayat arkadaşlıklarını iş ortaklığına da çevirmiş; Aslı Hanım, Murat Bey'in kurucusu olduğu sanat galerisinin satış ve finans direktörü olmuştu. Bu arada öğrendim ki, aşk ilişkileri bitse de, en azından şimdilik iş ilişkileri devam ediyormuş. Ancak, bu aşkın, Murat Bey'in gönlünü başka birine kaptırdığı için bittiğine dair söylentiler var! Eğer doğruysa, çok yakında iş ilişkileri de biter.



OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN ALIŞVERİŞ YAPIN

Tohum Otizm Vakfı'nın, otizmli bireyler yararına düzenlediği Alışveriş Festivali bu yıl 16. kez kapılarını açacak. 20. yılını kutlayan vakfın 5-6 Aralık tarihinde gerçekleştireceği festivalinin bu yılki adresi Kuruçeşme.







20 yılda; 55 bin 919 çocuğu otizm taramasından geçiren, 2 bin 565 otizmli çocuğa okulunda eğitim veren, bin 161 çocuğa burs desteği sağlayan vakfın kurucusu Mine Narin ve vakıf üyeleri, festivalin kusursuz geçmesi için koşuşturuyor. Hadi siz de sevdikleriniz için yılbaşı hediyesi alışverişini, bu festivalden yapın ki, otizmli çocukların eğitimlerini de katkıda bulunmuş olun.



YENİ DÜNYA'DA ÖN BALAYI

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun kızı Merve Müftüoğlu ile mayıstan bu yana flört ettiği ve evlilik planları yaptığı sevgilisi Murat Küçükel, Amerika'da tatilde. Los Angeles'a giden aşıklar, önceki gün de Las Vegas'a geçince içime bir kurt düştü! Acaba Hande Demir ile Erdinç Acar'ın 2006'da yaptığı gibi, Las Vegas'a evlenmeye mi gittiler acaba diye düşündüm!







Yakınlarından öğrendim ki; öyle bir plan yokmuş. Los Angeles'a gitmişken, klasik olarak oradan da Las Vegas'a geçen aşıklar, bir nevi ön balayı yapmış sadece. Yaz gelmeden vuslata ereceğine inandığım aşıklar, umarım bir ömür mutlu olur.



KARDEŞLERDEN YENİ BİR MEKAN

New Yorkluların gözdesi olan mekanı 10 yıl önce Zincirlikuyu'daki AVM'de açan ve kısa sürede rüştlerini ispatlayan Başak Soykan ve Yaprak Baltacı, şimdi yeme içme dünyasındaki son projeleri ile gündemde.







Bu kez adres olarak İstinye'deki AVM'yi seçen kardeşler, sanat, moda ve gastronomiyi doğal bir akışla kendine özgü dünyasında hikayeleştiren mekanlarını önceki gün bir davetle açtı. Dekorasyonunda Mahmut Anlar'ın imzası olan mekanın mutfağı ise ünlü şef Emre Şen'e emanet. Açılışında birçok ünlü ismi bir araya getiren mekanın, şehrin yeni buluşma noktası olacağını düşünüyorum.