24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros adasında geçirdikleri bot kazasında ölümden dönen Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti ile ilgili çok acayip bir dedikodu dolaşıyor! Kazada yüzünden ağır şekilde yaralanan ve eski görünümüne kavuşabilmek için geçen ay New York'a giden Vuslat Doğan Sabancı ile geçen hafta insan içine karışmaya başlayan Ali Sabancı'nın arasının çok kötü olduğu konuşuluyor!







Sosyetede konuşulan dedikodulara göre, Vuslat Hanım, kazadan eşi Ali Bey'i sorumlu tutuyormuş. Çünkü Ali Bey, Leros'ta botu ısrarla kendisi kullanmak istemiş, Vuslat Hanım, "Bırak personel kullansın" demesine rağmen Ali Bey, dümene kendisi geçmiş ve o feci kaza yaşanmış. Vuslat Hanım, kendisine bunları yaşattığı için eşini affetmiyormuş. O yüzden de hiç görüşmüyormuş. Vuslat Hanım çok zor bir süreçten geçiyor, umarım iyileşirken kazada yara alan evliliğinin yaraları da sarılır. Sağlık sorununa bir de mutsuzluk eklenmez inşallah.



AYRILIK BİTTİ Mİ?

Ünlü bir mücevher markasının 64 yaşındaki patronu Naim Gençoğlu, iki yıl önce yarı yaşındaki bir kadın için, 30 küsur yıllık eşi Özlem Gençoğlu'nu terk etmişti. Duydum ki; ayrı yaşayan Gençoğlu çiftinin kızları Senem Gençoğlu, önceki akşam bir süredir flört ettiği Atilla Aknil ile evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanmış.







Görenlerin söylediğine göre, kızlarını bu mutlu gününde yalnız bırakmayan Gençoğlu çiftinin arası da gayet iyiymiş. Ben duymadım ama umarım yasak aşkı uğruna Kandilli'deki evini terk edip kendisine yeni bir yuva kuran Naim Bey, yanlışını anlayıp evine geri dönmüştür.



MİNA, SERRA VE LARA 15 YAŞINDA!

Tasarımcı Serra Türker Bayır, 2008'de ABD'de kardeşleri Mina, Lara ile kendisinin adlarının kısatlmasıyla bir çanta markası kurmuştu. Dünyaca ünlü yıldızların da tercih ettiği markasını, 2012'de İstanbul'a taşımıştı.







İstanbul elitlerini de çantalarının tutkunu yapan Bayır, markasının 15 yıllık yolculuğunu sergiyle kutluyor. Zanaatkarlığı yaratıcılıkla buluşturan sergi, Alphan Eşeli vizyonuyla ortaya çıkmış. Bayır, sergisini açtı, cemiyet hayatından ünlüler davette onu yalnız bırakmadı.



'İYİ Kİ VAKIF' KURDU!

Şimdiye kadar birçok markanın genel müdürlüğünü, son olarak da Bir Dilek Tut Derneği'nin CEO'luğunu yapan iş insanı Füsun Kuran, İyi ki Vakfı'nı kurdu. Önceki gün yapılan vakfın tanıtım toplantısında konuşan Füsun Hanım, vakfı toplumsal fayda yaratmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle kurdukları söyledi.







İyi ki Vakfı, filantropi, etki yatırımı ve stratejik bağış yönetimi konusunda Türkiye'de bir referans noktası olma hedefini taşıyormuş. Toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik için yola çıkan vakıf başkanına ve üyelerine başarılar diliyorum.