Temmuz ayındaki Roman havası konseptli doğum günüyle çok konuşulan, 'Gacı 30 oldu' yazılı tefle poz veren Zeynep Bastık ile ilgili kulislerde bomba bir iddia dolaşıyor! İddiaya göre, son zamanların sevilen şarkıcısı Zeynep Bastık, bu cuma günü sürpriz bir düğünle ikinci kez gelin olacak! Evet, yanlış okumadınız...







Zeynep Bastık'ın müstakbel eşi, o çok konuşulan doğum gününde dosta-düşmana ifşa ettiği sevgilisi Ali Can Ayyıldız tabii ki. İşletmeci Ali Can Ayyıldız'ın büyük bir gizlilik içinde organize ettiği konuşulan düğünün mekanı da çok ilginç: Şişli'de bir düğün salonu...







Ayyıldız, 30. doğum gününü Roman eğlencesiyle kutlayan Zeynep Bastık ile evlenmek için bir Roman düğünü organize etmiş. "Parti yapıyorum" diye davet ettiği dostlarından da Roman konseptine uygun giyinmelerini rica etmiş. Eğer iddialar doğruysa –ki bana öyle geliyor- Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız, bu cuma muradına erecek, bize de kerevetine çıkmak kalacak.



DÜĞÜNDE MUTLULUK POZU

Sunucu Özlem Yıldız ile turizmci işadamı Mete Vardar'ın yeni bir aşka yelken açtıklarını mayıs ayında ilk bu köşede okumuştunuz. Haberimin ardından ilişkilerini gizlemekten vazgeçen aşıkların mutlulukları dillerden düşmüyor.







Geçenlerde katıldıkları bir düğünden baş başa çekilmiş fotoğraflarını paylaşan çiftten de bir düğün haberi gelirse şaşırmayın! Hoş, yakın bir zamana kadar evlilik planları olmadığını söylüyorlardı ama bence bu ilişki, nikah masasına doğru gidiyor, hadi hayırlısı...



DUBAİ'DE SANATA YATIRIM YAPTI

Yerli ve yabancı pek çok ünlü sanatçının eserlerini İstanbul'da sanat tutkunlarıyla buluşturan Sevil Dolmacı, yurtdışına açıldı. Türk sanat sektörü üstünde etki yaratmak ve Dubai'de gelişmekte olan sanat ortamına katkıda bulunmayı hedeflediğini söyleyen Sevil Hanım, Dubai'de sanat galerisi açtı.







Sanat, moda ve tasarımın kalbinin attığı merkezde yer alan galerisinin açılışını ise, çağdaş sanatın önemli temsilcisi Ekrem Yalçındağ'ın sergisiyle yaptı. Mayıs 2024'e kadar açık kalacak olan serginin açılış davetinde, ülkemizden ve yurtdışından sanat tutkunu ünlü isimler bir araya geldi.



MEKANININ 20. YILINI KUTLAYACAK

1968'de mesleğe başlayan ve tam 38 mekan açan yemeiçme ve eğlence sektörünün duayeni Metin Fadıllıoğlu, 2017'de kendisini nispeten emekliye ayırmıştı!







Nişantaşı'ndaki hariç, tüm mekanlarını Ferit Şahenk'in şirketine satmıştı. Duydum ki, emeklilikte meşgale olması için bıraktığı Nişantaşı'ndaki mekanı, önümüzdeki ay 20. yılını geride bırakacakmış. Metin Bey'in, Abdi İpekçi Caddesi'nin üzerindeki mekanının 20. yılı için 7 Aralık'ta, görkemli bir davet vereceğini duydum. İstanbul'un elitlerinin bu davete akın edeceğine şüphem yok.