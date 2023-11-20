TMSF tarafından 1998 yılında el konulan Bank Ekspres'in eski sahibi olan, Türkbank ihalesine fesat karıştırmaktan dolayı da hapis yatan işadamı Korkmaz Yiğit'in damat olacağını yazmıştım cuma günü. İşte bu da kanıtı...







Korkmaz Yiğit ile 10 yıldır flört ettiği 53 yaşındaki Sibel Yıldız, cumartesi akşamı Ortaköy'deki bir mekanda 40 kişinin şahitliğinde bir ömür mutluluğa imza attı. Yalnız ben Korkmaz Bey'in, hayatının ikinci baharında, üçüncü kez nikah masasına oturacağını yazmıştım ama öğrendim ki, Sibel Korkmaz ile dördüncü evliliğini yapmış.







Bu arada Korkmaz Yiğit'in yaşıyla ilgili büyük bir hata yapmışım. Herkes gibi kaynak olarak başvurduğum sosyal medya beni yanılttı. Ünlü işadamı, 10 Nisan 1943 değil, 1953 doğumluymuş. Yani 80 değil, 70 yaşında damat oldu. Umarım 70 yaşındaki Korkmaz Yiğit ile 53 yaşındaki Sibel Korkmaz'ın, mutlu-mesut yaşayacakları uzun bir ömürleri olur.



ŞEN BAŞLADI YASLI BİTTİ!

ABD Los Angeles'ta yaşayan Adnan- Begüm Şen çifti, cumartesi günü tarihi bir ana şahitlik etti. Elon Musk'a ait şirketin, Ay'a ve ötesine astronot taşımak üzere geliştirdiği mürettebatsız uzay aracı Starship'in, Teksas yakınlarındaki Starbase fırlatma alanında uzaya fırlatılışını izleyenler arasında Şen çifti de vardı.







Fırlatma öncesi Starship'in yanına gidip hatıra fotoğrafı çektiren Şen çiftinden Begüm Hanım, fotoğrafı, "Teşekkür ederiz Elon Musk, tarih yazıyorsun" notuyla paylaştı. Ancak 'Şen' başlayan fırlatma maalesef yaslı bitti. Starship, ilk denemesinde olduğu gibi ikinci denemesinde de uzaya ulaşamadan düştü.



BÜYÜKELÇİMİZE KİTABINI HEDİYE ETTİ

Geçen hafta okullar ara tatile girince, İstanbul'un elitleri de dünyanın dört bir yanına dağılmıştı. Ünlü iş insanı Demir Sabancı ile sağlıklı yaşam, beslenme ve diyet kitabı yazarı eşi Aslıhan Koruyan Sabancı da çocuklarını Londra'ya tatile götürdü.







Çocuklar tatil yaparken Sabancı çifti de Londra Büyükelçimiz Osman Koray Ertaş'ın verdiği resepsiyona katıldı. Aslıhan Hanım resepsiyona eli boş gitmedi, dünyanın en prestijli gastronomi ödülü 'Gourmand World Cookbook Awards'ta birinci olan 'Glütensiz Şekersiz Gurme Lezzetler' kitabını götürüp Büyükelçimize hediye etti.