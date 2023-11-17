TMSF tarafından 1998 yılında el konulan BankEkspres'in eski sahibi olan, Türkbank ihalesine fesat karıştırmaktan dolayı da hapis yatan iş insanı Korkmaz Yiğit, damat oluyor! Evet, yanlış okumadınız... Şimdiye kadar başından iki evlilik geçen, bu evliliklerinden biri kız beş çocuğu olan 10 Nisan 1943 doğumlu Korkmaz Yiğit, 80 yaşında 3. kez damat olmaya hazırlanıyor!







Ünlü iş insanının, yaklaşık 10 yıldır flört ettiğini öğrendiğim, "Hayat arkadaşım" dediği gönlünün sultanının ismi Sibel Yıldız. 50'li yaşlarının başında olan Sibel Hanım ile hayatının ikinci baharını yaşayan Korkmaz Bey, bu ilişkiyi resmiyete dökmeye karar vermiş; büyük gün ise yarın. Korkmaz Yiğit ile Sibel Yıldız, yarın Ortaköy'de popüler bir mekanda evlenecek. Nikahlarına, 40 kişinin şahitlik edeceğini öğrendiğim çift, umarım ömür boyu mutlu olur.







KORMAZ YİĞİT KİMDİR?

Azeri asıllı bir ailenin çocuğu olarak Erzincan'da dünyaya gelen ve ortaokul yıllarında ailesiyle İstanbul'a göçen Korkmaz Yiğit, 90'lı yıllarda İstanbul'da üst-gelir grubuna yönelik inşaat projeleriyle ismini duyurdu. 1990'ların ortasından itibaren farklı sektörlerde büyümeyi seçen Yiğit, Bank Ekspres'i satın aldıktan sonra Kanal 6, Kanal E ve Genç TV televizyon kanalları ile Yeni Yüzyıl, Ateş ve Milliyet gazeteleri Korkmaz Yiğit Holding bünyesine kattı. Ağustos 1998'de yapılan Türk Ticaret Bankası'nın yüzde 84.52'lik hissesinin satışı ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. Ancak, Alaattin Çakıcı'nın ihale sürecinde Yiğit lehine devreye girdiği, dönemin başbakanı Mesut Yılmaz ile devlet bakanı Güneş Taner'in skandala karıştığı ortaya çıkınca, ihale iptal edilmişti. Bank Ekspres davasında, 'Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak' ve 'Özel belgede sahtecilik' suçlamalarından 6 ay tutuklu yargılanan Yiğit, 2003'te bu davadan beraat etti. Hapishaneye girdikten sonra Yeni Yüzyıl ve Ateş gazetelerini Okay Gönensin'e, Milliyet'i Aydın Doğan'a, Kanal 6 televizyonunu da Ahmet Özal'a iade etti.



HAYATA DÖNDÜ!

Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte Yunanistan'da geçirdikleri deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı, uzun bir aranın ardından geçen hafta doktor kontrolü için geldiği Nişantaşı'nda görülmüştü.







Sağlığına tamamen kavuştuğu konuşulan Ali Bey, sosyal hayata da karışmaya başladı. Önceki akşam Ali Bey'i, bir erkek arkadaşı ile birlikte, dünyaca ünlü bir otel zincirinin







İstanbul Boğazı'ndaki şubesinde hizmet vermeye başlayan Uzakdoğu restoranında gördüm; çok kilo vermiş ama sağlıklı görünüyordu. Geçen ay New York'a uğurladığı eşi Vuslat Hanım da, umarım tez zamanda eski görünümüne kavuşup İstanbul'a döner.



BAYRAK DEĞİŞİMİ

Zorlu hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştirmek için kurulan Make- AWish ® Türkiye'de (Bir Dilek Tut Derneği), bayrak değişimi oldu. 2000 yılından bu yana Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren, Türkiye şubesinin kuruculuğunu önceki yıl vefat eden Carole Hakko'nun yaptığı derneğin yeni CEO'su Özlem Özen oldu.







Danışmanlık ve insan kaynakları alanında uzun yıllar çalışmış olan Özlem Özen'in de, dernek üyeleriyle birlikte Carole Hanım'ın mirasına sahip çıkacağına ve çocukların hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğine hiç şüphem yok.