Yardım davetlerinde sıkça rastladığım, cemiyet hayatının tanınmış simalarından Elif Akyazıcı Girgin, geçen hafta kendisi bir etkinlik gerçekleştirdi. Daha doğrusu, bir açılış ve devir teslim töreninin ev sahibiydi. Anaokulu, kadın merkezi ve gençlik merkezi yaptıran Elif Hanım, törenle bu hizmet binalarını açılışını yapıp Bahçelievler Belediyesi'ne teslim etti. Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın açılış konuşmasını yaptığı törene, Elif Hanım, kızı Ela Girgin, kardeşleri Emre ve Hamit Akyazıcı ile katıldı ve açılış kurdelesini de hep beraber kestiler.







Bu arada yardımseverliğin, Elif Hanım'a babasından miras kaldığını öğrendim. Meğer Elif Hanım'ın babası merhum Fahrettin Kerim Akyazıcı, Esenler Taş Camii, Aksa Camii, Ali Akyazıcı Camii'nin yanı sıra yurtlar ve aşevleri yaptırmış. Babasından kalan bu yardımseverlik mirasını devam ettirmek ve onun adını yaşatmak için Bahçelievler'deki hizmet binalarını yaptıran Elif Akyazıcı Girgin'i yürekten kutluyorum.



ERKEN YAŞTA ARAMIZDAN AYRILDI

Bebek'teki restoranıyla Michelin Rehberi İstanbul'un ilk seçkisinde yer alma başarısı gösteren henüz 44 yaşındaki Melis Korkud'la ilgili maalesef çok üzücü bir haberim var. Cemiyetin sevilen isimleri arasında olan Melis Korkud vefat etti.







Ağustosta pankreas kanseri teşhisi koyulan ve ağır bir tedaviye başlayan Melis Hanım'ın sağlığına kavuşması için hepimiz dua etmiştik. Ancak geçen hafta kanserli hücrelerin beynine sıçradığı ve ağırlaştığını duyduğum Melis Hanım'ın, önceki gün vefat haberi geldi. Dün Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilen Melis Korkud'a Allah gani gani rahmet eylesin.



PULLARIYLA MADALYA ALDI

PTT ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu iş birliği ile Ankara 2023 Cumhuriyet'in 100. Yılı Uluslararası Pul Sergisi'nde, Turgay Artam altın madalya kazandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk pulları olan tuğralı pullar üzerine yaptığı etüd çalışması ile bu ödüle layık görülen Artam, filatelide 'sanat konulu' dünya çapında bir koleksiyona da sahip.







Tebrik etmek için aradığım Artam, filatelide müzikle ilgili yeni bir koleksiyon hazırladığını ve koleksiyon tutkusunu herkese tavsiye ettiğini söyledi. Turgay Artam, "Pul koleksiyonculuğunun modasının geçtiğini düşünenler var ama yanılıyorlar" diye bir uyarıda da bulundu. İlginiz varsa, aklınızda olsun.



EL SANATLARINA SAHİP ÇIKAN SERGİ

Önümüzdeki yıl mesleğinde 35. yılını kutlayacak olan modacı Dilek Hanif, Anadolu'nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyan bir program hazırlamıştı. Hanif'in Halkın Sanatı adlı programı, 32 bölümün arından özel bir kitap ve sergiye dönüştü.







Sergide, Anadolu'nun dört bir yanından onlarca ustanın elinden çıkan eşsiz dokuma ve işlemelerin Dilek Hanif imzasıyla modern tasarımlara dönüştüğü 32 kıyafet sergileniyor.







Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy'un da katıldığı bir davetle Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergi, 26 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.