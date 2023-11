Şimdiye kadar başından üç evlilik geçen; yerli- yabancı, ünlü-ünsüz pek çok güzelle flört eden işadamı Serdar Bilgili'nin adı, yine bir aşk dedikodusuyla anılıyor! Bilgili'nin, oyuncu Birce Akalay ile aşk yaşadığı konuşuluyor!







Belki hatırlarsınız, Serdar Bilgili ile Birce Akalay'ın adı geçen yıl da birlikte anılmış; ünlü oyuncu, "Serdar Bilgili, benim çok yakın bir arkadaşım, bir dostum" diyerek, iddiaları yalanlamıştı. Ancak yakın çevresinden, uzun süredir adını aşk dedikodularından uzak tutan Serdar Bilgili'nin, son günlerde sık sık Birce Akalay ile görüştüklerini duyuyorum.







Yan yana gördüğüm, duyduğum herkese sevgili yakıştırması yapmayı sevmem biliyorsunuz ama sözüne güvendiğim isimler, bu görüşmelerin arkadaşlıktan öte olduğunu söylüyor. Anlaşılan arkadaşlıkları aşka dönüşmüş. Zaten ikisinin de kalbi boştu, niye olmasın! Ayrıca ben sosyete ve sanat dünyasında, aşka dönüşen o kadar çok arkadaşlık gördüm ki, hiç şaşırmam!



İKİNCİ OTELİNİ BOĞAZ'DA AÇACAK

Türkiye'nin en büyük moda markalarından birinin patronu Cem Hakko, İtalyan moda devleri gibi perakendeciliğin yanına otelciliği de eklemiş ve Nişantaşı'nda otel açmıştı.







Anlaşılan, lüks anlayışını ve misafirperverliğini konaklamada da hissettiren Cem Bey, otelcilik işini çok sevmiş. Çünkü ikinci otelini açmaya hazırlanıyor. Cem Bey, Mark-Nedret Butler çiftinin Çengelköy'deki otelini satın almış. 19. yüzyıldan kalma eski bir Osmanlı fabrikasından dönüştürülen yapı, Cem Hakko'nun dokunuşlarının ardından Mayıs 2024'te hizmet vermeye başlayacakmış.



ANLAMLI İŞBİRLİĞİ

Doğadan aldığını doğaya geri vermek mottosuyla hareket eden bir vakıf ile fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut çok güzel bir iş birliğine gitti. 'Yaşam İçin Ağaç Dikin' projesi kapsamında







Mehmet Turgut, Anadolu topraklarına kökleriyle tutunan ve farklı hikayeleri olan 12 farklı ağacı fotoğraflamış, her bir ağacın hikayesini ise oyuncu Yetkin Dikinciler seslendirmiş. Açılışı hafta içinde keyifli bir davetle gerçekleşen 'Sessiz Gözcüler' fotoğraf sergisini, 16 Kasım'a kadar Acıbadem'deki bir AVM'de gezebilirsiniz...



YENİ TASARIMLARINI DOSTLARINA GÖSTERDİ

Kurucusu ve kreatif direktörü olduğu mücevher markasıyla yurtiçi ve yurtdışında adından başarıyla söz ettiren Fatoş Altınbaş, son iki gündür misafir ağırlıyor! Fatoş Hanım, Zincirlikuyu'da bir rezidansta bulunan showroom'unda iki gün üst üste davet verdi.







Cemiyet ve sanat dünyasından dostlarını davet eden Fatoş Hanım, onlarla hem sosyalleşti hem de yeni koleksiyonunu gösterdi. Fatoş Hanım, yeni tasarımlarını tanıtırken, doğanın ve doğal taşların mistik gücünden ilham aldığını ve her küçük çiçek detayının, umudun gücünü yansıttığını anlattı. Bu arada Fatoş Altınbaş'ın yeni tasarımlarını, konukları öve öve bitiremedi.



DAVET EDİLMEYENLER BOYKOT EDECEK!

ÜNLÜ bir mağaza zinciri, geçtiğimiz hafta görkemli bir davetle 50. yılını kutladı. Ünlü tenor Andrea Bocelli ile Karsu'nun sahneye çıktığı geceye, modaya yön verenler, şarkıcılar, oyuncular ve az sayıda da sosyetik katıldı.







Markanın 'hatırlı' müşterisi olan birçok sosyetik ise geceye davet edilmedi. İşte o sosyetikler çok kızgın! Konuştuğum kızgın isimler, "Bize, yabancı konuklar için düzenlenen bir davet olduğunu söylediler ama gördük ki, öyle değilmiş" deyip kırgınlıklarını dile getirirken markayı boykot edeceklerini söylediler. Elçiye zeval olmaz, mağazalarınızın müdavimi olan sosyetikleri çok kızdırmışsınız, benden söylemesi...



RENGİ DIŞINDA HARİKA

2004, 2010 ve 2014 yıllarında Afife Tiyatro Ödülü'ne layık görülen; tiyatro kariyeri ile birlikte resim kariyerini sürdüren usta oyuncu Zerrin Tekindor, stil konusunda da her zaman zarif seçimler yapan bir isim oldu.







Geçenlerde katıldığı bir davette giydiği bu hacimli elbisenin silüeti de Zerrin Hanım'a çok yakışmış. Gömlek yakalı elbisesi hem şık hem de farklı. Zerrin Hanım'ın elbisesinin tek eleştirdiğim kısmı rengi oldu! Bence Zerrin Hanım, şeker pembe tonundansa kırmızı veya mavi gibi tenine daha yakışacak bir renk seçmeliydi.



TREND RADARI

Bu sonbaharın saç kesim trendleri arasında geniş perçemler de var. Retro bir havaya sahip bu modeli, bu sezon çok sık göreceğiniz.







2023 sonbahar-kış görünümlerinin başında uzun denim etekkazak ikilisi geliyor. Hem şık hem spor duran bu görünüm, çizmelerle de spor ayakkabılarla da çok uyumlu.