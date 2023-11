Suzan Sabancı, 19 Ekim'de 28 yıllık eşi Haluk Dinçer'den boşanarak hayatında büyük değişime imza atmıştı. Harper's Bazaar'a verdiği röportajda gördüm ki, 'değişim' Suzan Hanım'ın mottosuymuş. Zaten bu röportaj da o mottonun bir sonucu olsa gerek çünkü Suzan Hanım yıllardır, ekonomi basını dışında bir yere röportaj vermemişti.







Gelelim 'değişim' mottosuna... "Ben değişimi, hayatımın vazgeçilmez bir parçası olarak görüyorum. Geriye dönüp baktığımda değişimi tecrübe ettiğim her zaman daha çok büyüdüğümü, daha fazla öğrendiğimi fark ediyorum. Değişime direnmek insanı hayatta kısıtlayan bir şey" diyor Suzan Hanım. 'Değişim'i, iş hayatında da prensip olarak benimsemiş Suzan Hanım;







"İş hayatı için benimsediğim en önemli prensip, hep değişime açık olmak oldu. Ne zaman değişime direnmeyip kucaklarsam olumlu sonuçlar aldım" diye ekliyor. Sabancı'ya, değişimin hep mutluluk getirdiği açık, umarım özel hayatındaki değişiklik de mutluluk getirmiştir.



ÜÇ AYLIK SEVGİLİ AİLEYE GİRMİŞ

Sosyetenin sevilen ismi Burcu Erçil ile Erciyes'in popüler otellerinden birinin de patronu olan iş insanı Mehmet Yayla'nın sürpriz aşkını ağustosta herkes benden öğrenmişti. Aşıkların ilişkisinin ciddi olduğu ve her an sürpriz yapıp evlenebilecekleri konuşuluyordu.







Henüz nikah davetiyeleri gelmese de, konuşulanlar gerçek gibi. Çünkü Mehmet Yayla üç ayda aileye girmiş bile! Hafta sonunda yapılan ve sadece çekirdek ailenin katıldığı, Burcu Hanım'ın babası Cevdet Erçil'in doğum günü kutlamasında Mehmet Yayla da vardı. Hadi hayırlısı...



SEKİZ YIL SONRA KİRAYA VERMİŞLER

Nusret Gökçe ile Mithat Erdem, 2015'te Etiler'deki bir pastanenin mülkünü, 22 milyon dolara satın almıştı. Bir süre sonra Ferit Şahenk'in şirketi, meşhur pastaneyi satın alınca, bu işte de ortak olmuşlardı. O dönem herkes, o pastaneyi, Etiler'deki o binaya açacaklarını düşünürken, onlar İstinye'deki ünlü bir AVM'yi tercih etmişti.







Önceki gün Etiler'den geçerken, o binada tüketici elektroniği satan Alman mağaza zincirinin tabelasını gördüm. Görünen o ki; Gökçe ile Erdem, sekiz yıl boş tuttukları binayı kiraya vermiş! Madem kiraya vereceklerdi neden bunca yıl beklediler acaba? Etiler'in en güzel yerindeki o binayı boş tutarak kaybettikleri kira gelirini de siz düşünün artık!!!



ARA TATİLDE HASRET GİDERECEKLER

Demet Şener'in, 14 yaşındaki oğlu Ömer, dünya devi Real Madrid'in basketbol takımına transfer olunca Madrid'i komşu kapısı yapacağını söylemiştim, dediğim çıktı. 27 Ağustos'ta Ömer'i eski eşi İbrahim Kutluay ve kızı İrem ile Madrid'e götüren Demet Hanım, döndükten 15 gün sonra yine Madrid'in yolunu tutmuştu.







Dönmesinin üzerinden 1 ay bile geçmeden geçen ay yine oğlunun yanına giden Demet Hanım, yine Madrid yolcusu. Bu kez okulu ara tatile girecek olan İrem'le gidecek. Cuma günü Madrid'e uçacak olan anne-kız, salı gecesine dek Ömer'le hasret giderecek.