Geçen yıl 25 Ekim'de Karayipler'de cruise tatilindeyken gizemli bir şekilde gemiden düşüp kaybolan sosyetenin sevilen ismi Dilek Ertek'in yarın (5 Kasım) doğum günü. Annesinin cesedini bulmak için Tahiti'ye giden, bulamayınca İstanbul'da gıyabında cenaze töreni düzenleyen Gökçe Atuk'un, annesini doğum gününde maraton koşarak anacağını öğrendim!







Annesini, sosyal bir projeyle anmak isteyen Gökçe Atuk, eşi Ceren Bektaş Atuk ile birlikte 45. İstanbul Maratonu'na katılmaya karar vermiş. Maratonda otizmli çocuklar için koşacak olan Gökçe Bey ve eşi, Dilek Ertek adına 650 bin lira bağış toplayıp 5 otizmli çocuğu bir yıl boyunca okutmayı amaçlıyormuş.







Gökçe Bey, "5 Kasım, canım annem Dilek Ertek'in doğum günüydü. Aramızdan ayrılışının birinci yılında, tam da onun doğum gününde, sevgili eşim Ceren Bektaş Atuk'la, 45. İstanbul Maratonu'nda adımlarımızı, otizmli çocuklarımıza eğitim desteği sağlamak için atacağız" diyerek mesaj atıp dostlarından destek istedi. Dilek Ertek'in sevenlerinin bu çağrıyı karşılıksız bırakmayacağına eminim.







BOĞAZ'DA SANAT BULUŞMASI

İstanbul'da düzenlenen bir festival, çağdaş Türk sanatının önemli temsilcilerinden Mevlut Akyıldız'ın sergisinin açılış davetiyle start aldı. Sanat ve sosyete camiasının Sarıyer'deki kültür sanat merkezinde bir araya geldiği davette; konuklar festivalin simgesi İstanbul Boğazı'nın oyuncu martılarını alegorik anlatımı ile eşsiz birer sanat eserine dönüştüren Mevlut Akyıldız'ın 38 desenini inceledi. Sonra sanat üzerine sohbet edip sosyalleştiler.







BU AKŞAM DÜĞÜN VAR

Kerem Üstünkaya ile Esra Kaktüs'ün oğulları Üstün Üstünkaya, eylül sonunda 4.5 yıldır flört ettiği nişanlısı Diğdem Şentürk ile annesinin evinin bahçesinde minik bir törenle evlenmişti. Yaklaşık 15 kişinin şahitliğinde nikah defterine imza atan çift, bu akşam da Tophane'deki kruvaziyer limanında açılan dünyaca ünlü otelde görkemli bir düğün yapacak. İstanbul'un elitlerinin neredeyse tam kadro düğüne katılıp çiftin mutluluğuna şahitlik edeceğini duydum. Umarım mutlulukları daim olur.







ÇEV SANAT'TAN ÇOK ÖZEL KONSER

Klasik müzik alanında üstün yetenekli genç sanatçıların eğitimlerini desteklemek için 2009 yılında kurulan ÇEV Sanat, çok özel bir konsere hazırlanıyor. ÇEV Sanat'ın genç yıldızları, dünyanın en önemli keman virtüözlerinden Maxim Vengerov ile birlikte konser verecek.







8 Ocak 2024'te Zincirlikuyu'daki performans sanatları merkezinde gerçekleşecek bu özel konser için önceki gün ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri'nin organize ettiği ve ÇEV Sanat'ın daimi destekçisi Çiğdem Simavi'nin de katılımıyla bir toplantı düzenlendi ve konserin detayları görüşüldü. Bence bu konser kaçmaz, şimdiden ajandanıza not edin.







GÜLÜYOR AĞLANACAK HALİNE!

'Olayların kadını' Şeyma Subaşı, "İlk çamaşır makinesi maceram" dediği 'beyin yakan' paylaşımıyla yine gündeme oturdu! 33 yaşındaki bir kadının daha önce hiç çamaşır makinesi kullanmaması normal midir sizce? Bu olayı kendisi de garipsemiş olacak ki, çamaşır makinesini çalıştırma konusunda verdiği büyük mücadeleyi yansıtan videoya "Aptallığıma gülüyorum" notunu eklemiş! Ağzında gümüş kaşıkla doğmadığını bildiğimiz Şeyma, kendi 'aptallığına' gülüyor da; biz gülelim mi, ağlayalım mı bilemedim!!!







BEŞ BENZEMEZİ BİR ARAYA GETİRMİŞ

Özellikle sosyal medyayı iyi kullanan, iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelen 23 yaşındaki fenomen Cemre Solmaz bu kez şaşırttı! Bir alışveriş sitesinin hafta içinde düzenlediği davete katılan Cemre Solmaz, anlaşılan davette farklı görünmek istemiş. Ancak kesinlikle başarılı olamamış! Elbise olarak kullandığı gömleğinin üstüne giydiği kısa yelek, taktığı kravat, altına giydiği yeşil ayakkabılar ve ip detaylı çorapları çok rüküş durmuş! Beş benzemezi bir araya getirmeyi başarmış, vallahi bravo!!!







Geçen bahardan beri hayatımızda olan uzun denim etekler, sonbaharda yerini derilere bırakıyor. Bu sonbahar uzun deri etekleri çok göreceğiz...







Ayakkabı ve çantada bu sezon, taş detaylar sıkça karşımıza çıkıyor. Özellikle düz babetler, taşlarla bu sezon daha görkemli bir hale bürünecek.