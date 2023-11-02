Oscar törenleri, Dünya Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve NBA final maçları gibi dünyanın en önemli ödül törenlerini ve maçlarını yerinde izleyen işadamı Nevzat Aydın, pazartesi günü Paris'te yapılan Ballon d'Or (Altın Top) ödül törenindeydi. Messi hayranı olan Aydın, tören girişindeki panonun önünde fotoğraf çektirip "Ballon d'Or'u Messi almazsa yakarım burayı" yazarak esprili bir paylaşım yaptı. Neyse ki, Altın Top'u Messi aldı da, töreni en öndeki sıralardan izleyen ünlü iş insanı, oraları yakmak zorunda kalmadı!







Dünyanın en iyi futbolcularının katıldığı töreni onlarla birlikte izlemenin çok zor olduğunu bildiğim için Aydın bu şansı nasıl elde etti diye biraz araştırdım. Törenin biletlerini satan ancak her parası olana vermeyen şirketten, araya hatırı sayılır kişiler sokarak Ballon D'Or bileti almayı başarmış. Bu bilet için tam 10 bin Euro, yani yaklaşık 300 bin lira ödemiş. Anlayacağınız kurucusu olduğu online yemek siparişi sitesini satıp ciddi bir servet edinen Aydın, parasını 'pahalı zevkleri' için harcamaya devam ediyor.







Nevzat Aydın, hayranı olduğu Messi'nin, Altın Top'u almasını, dünyanın en iyi futbolcu, kaleci ve teknik adamlarıyla yan yana izledi.







Bir dönem Trabzonspor'da yöneticilik yapan Nevzat Aydın, geçen sezon Messi, PSG'de oynarken bir maçına gitmiş ve maç sonunda Messi ile ellerine aldıkları Trabzonspor formasıyla fotoğraf çektirmişti.







DOSTLARIYLA KUTLAMA YAPTI

Sosyetenin en çalışkan kadınlarından biri olan Mine Kalpakçıoğlu, iş hayatında 35. yılını doldurdu. Reklamcılık ve halkla ilişkiler sektöründe hiç ara vermeden 35 yıldır çalışan Mine Hanım, bunu kutlamak için bir davet verdi. Mine Hanım'ı bu davetinde, yakın dostları yalnız bırakmadı. İstinye'de yeni açılan ve şefliğini Tolga Bozok'un yaptığı restorandaki kutlamada, Cumhuriyetimizin 100. yılı da atlanmadı. Kutlamaya müzikleriyle eşlik eden caz sanatçısı Brenda Berin, 100. yılımızı kutlamak için 'Memleketim' şarkısını söylerken Mine Kalpakçıoğlu ve konukları da hep birlikte şarkıya eşlik etti.







SOSYETE TAM KADRO DÜĞÜNDEYDİ

İstanbul sosyetesi, cumartesi gününden bu yana Boğaz'da yapılan bir düğünü konuşuyor. Düğünde, Ahmet-Çiğdem Çalık çiftinin oğulları Mert Turgut Çalık ile Berrin Tatlıcı Güneş ile merhum Cumali Güneş'in kızları Berru Güneş hayatlarını birleştirdi.







Düğünde, merhum iş insanı Şeyhmus Tatlıcı'nın torunu olan Berru Hanım ile genç iş insanı Mert Turgut Çalık'ın nikahını Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu kıyarken, Hulusi Akar, Hakan Fidan ve Binali Yıldırım çiftin nikah şahitleri arasındaydı. Düğünün bu kadar çok konuşulmasının sebebi ise, sosyetenin tam kadro orada olması ve adeta bir şıklık yarışının yaşanmasıydı. Genç çifte ben de ömür boyu mutluluk diliyorum.